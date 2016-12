Huit médailles pour Lanaudière au premier bloc

Jeudi le 21 juillet, avait lieu les dernières compétitions du premier bloc pour les Jeux du Québec de Montréal.

La région de Lanaudière a récolté un total de huit médaille dans ce premier bloc, soit 4 d' or, trois d'argent et une de bronze. Au cumulatif, la région est troisième avec 116 points.

En soccer, Les filles ont pour leur part atteint la finale pour la médaille d’or, qu’elles ont finalement arrachée à l’équipe de Laval en deuxième prolongation, pour un score final de 5 à 4. Les gars n'ont remporté aucune victoire terminant au huitième et au dernier rang. La formation lanaudoise en tennis a récolté le bronze, en battant la région de Laval, 4 à 3.

En volleyball, l'équipe a terminé quatrième, avec une fiche de six victoires en neuf parties. Chez les garçons, Lanaudière a remporté l'argent à la suite d'un revers contre la Rive-Sud en finale.

Au BMX, le duo de Mathilde Brisebois de Ste-Marcelline et Éloïc Thériault de Rawdon ont terminé 9e au relais par équipe. Au contre-la-montre, Éloïc a frôlé le podium. À la même épreuve, Mathilde a terminé 7e, Cédric Hénault de Ste-Julienne et Noah-Xavier Rousseau de St-Ambroise-de-Ambroise ont atteint les 22e et 27e rangs.

La dernière était la course individuelle. Mathilde a réussi, malgré une vilaine chute après un accrochage important, à atteindre la 5e position. Éloïc a terminé 9e alors que Cédric et Noah-Xavier ont atteint tous les deux la 17e place.

En golf, le duo bantam de Gabriel Gaudet de St-Liguori et Alexandre Mercier de Terrebonne a frôlé le podium au deux balles meilleure balle et a obtenu la 6e place au Vegas à deux. Les garçons ont terminé 10e et 14e à la partie par coup respectivement.

Le duo juvénile de Simon Gaudet de St-Liguori et William Daoust de St-Charles-Borromée a reçu les 9e et 4e place au deux balles meilleure balle et au Vegas à deux. Les juvéniles ont terminé 20e et 4e à la partie par coup.

En natation, notons les performances d'Hugo Martel de Berthierville et Anne-Sophie Dériger de Ste-Julienne. Hugo a terminé 13e au 50 mètres libre et 14e au 100 mètres libre. Anne-Sophie a aussi terminé 13e au 400 mètres libre.

Les compétitions du deuxième bloc commencent aujourd’hui. Lanaudière est représentée en athlétisme, au baseball, en basketball féminin et masculin, au softball, au tir à l’arc, en vélo de montagne, à la voile et au volleyball de plage.