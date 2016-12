André Lachance quitte, Dany Leblond dirigera les Sportifs

Le premier entraineur-chef des Sportifs de Joliette, André Lachance, ne sera pas de retour à la barre de l’équipe senior, cet automne.

« Ça été une décision difficile à prendre mais je n’avais pas le choix. Avec quatre enfants et de nouvelles responsabilités professionnelles, j’ai décidé que je ne pouvais continuer l’aventure », a mentionné Lachance, en entrevue téléphonique au Journal. Ce dernier a avisé l’organisation des Sportifs le 1er juillet de sa décision finale.

L’ex-pilote joliettain avoue qu’il trouvait de plus en plus difficile de concilier travail, famille et hockey. « Je pouvais passer plusieurs heures au téléphone chaque soir et j’étais parti presqu’à toutes les fins de semaines. Je veux voir mes enfants grandir », a-t-il ajouté en parlant de ceux-ci âgés entre 3 et 16 ans.

En une saison à la barre des Sportifs, Lachance a conduit son équipe au troisième rang du classement général de la Ligue Senior de la Mauricie avec une fiche de 13 victoires, sept défaites et deux revers en prolongation ou en fusillade. En série, Joliette s’est inclinée en sept parties contre le Condors de Saint-Cyrille, perdant le dernier duel en deuxième période de prolongation.

« Je suis fier de ce que j’ai accompli avec l’équipe. On n’est parti de rien au camp d’entraînement et on a bâti un bon club de hockey qui offrait un spectacle à chaque soir. Si c‘était à refaire, je changerais peu de choses sauf une ou deux », a-t-il souligné.

André Lachance regrette encore d’avoir retranché Raphael Ducharme et David Lapierre pour le premier match des séries. « Ce sont deux amis. Si j’aurais à prendre la même décision, ils joueraient », a-t-il reconnu.

Lachance, qui aura 40 ans le 29 mars prochain, n’a que des mots sur la famille Majeau, dont le fils Nick est copropriétaire de l’équipe. « Ce sont des personnes qui s’impliquent dans les projets auxquels ils participent. Avec Joliette, ils ont réussi à créer un bel esprit de famille », a-t-il conclu

Leblond prend le relai

Pour remplacer André Lachance, les Sportifs se sont entendus avec Dany Leblond, un homme de hockey bien connu dans les différents circuits seniors au Québec.

« Dany était le meilleur candidat possible à ce poste. C’est un entraîneur qui veut gagner et les amateurs de hockey de Joliette vont l’adorer. Pour ce qui est d’André, on comprend les raisons de son départ. On le remercie pour son travail qu’il a fait à la barre de l’équipe », a mentionné Nick Majeau, copropriétaire des Sportifs en compagnie de David Poulin.

Dany Leblond réside à Laval et a joué 10 saisons dans la Ligue Nord-Américaine avec Louiseville, Lachute. Laval, Granby, Asbestos, Verdun, Thedford-Mines et Saiint-Hyacinthe. Il a aussi remporté la Coupe Allan avec les Vito's de Saint-John, avec les Jets de Louiseville (Senior A) et Lachute (LNAH). Il a aussi été entraîneur-chef à Laval et entraîneur-adjoint à Saint-Georges-de-Beauce.

« Je suis très content de venir coacher à Joliette. Même si je connais peu de joueurs, je viens ici pour tout rafler », a déclaré le nouvel entraîneur à sa première entrevue avec les médias.

Dany Leblond se considère comme un entraîneur très proche de ses joueurs et très facile d’approche. « Je veux que les Sportifs soit l’équipe la plus tough de la Ligue. C’est certain qu’on regarde l’œil ouvert pour aller chercher quelques durs à cuire. On sera équipés pour aller à la guerre et jouer au hockey aussi », a-t-il mentionné.

Le nouveau pilote des Sportifs entend rencontrer les joueurs dans les prochaines semaines et préparer le camp d’entraînement qui débutera au début septembre.