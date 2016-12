La délégation de Lanaudière fin prête pour la 51e Finale des Jeux du Québec à Montréal

La chef de mission Audrey Coutu et les membres bénévoles de son équipe ont rencontré le 11 juillet dernier, les parents, les athlètes, les entraîneurs et les accompagnateurs qui représenteront la région Lanaudière, lors de la Finale des Jeux du Québec à Montréal du 17 au 25 juillet prochain. Madame Coutu a ouvert la séance d’information avec une main d’applaudissements pour les athlètes.

L’enthousiasme était palpable chez les athlètes au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption. Ceux-ci ont reçu toutes les informations nécessaires pour leur séjour à Montréal. Ce fut aussi l’occasion pour plusieurs athlètes de vivre leur première entrevue.

Plus de 350 personnes se sont déplacées pour recevoir toute l’information pertinente à leur séjour. C’est une équipe chaleureuse et passionnée qui encadrera tous les participants pendant ces 9 jours de compétition.

Une collation santé a été distribuée aux athlètes, aux parents, aux entraîneurs, aux accompagnateurs et aux bénévoles après la rencontre. Nous remercions le Metro Marquis Plus, fier partenaire de la 51e Finale des Jeux du Québec, pour cette commandite.

Les 229 athlètes et leurs 58 entraîneurs et accompagnateurs de la région de Lanaudière seront à Montréal, soit du 17 au 21 juillet ou du 21 au 25 juillet selon leur discipline.

Loisir et Sport Lanaudière, coordonnateur du dossier des Jeux du Québec dans la région Lanaudière est un organisme de soutien, de concertation et de services intervenant auprès des milieux associatifs, municipaux et de l'éducation impliqué dans les différents secteurs du loisir et du sport voué à la promotion du loisir et du sport et de leurs bienfaits.