Un vol qui soulève l’indignation

Le 9 ou le 10 juillet, en matinée, le centre de hockey balle extérieur de Joliette a été victime d’un vol plutôt inusité.

Un ou des malfaiteurs ont volé des tuiles d’une des surfaces du centre, qui est situé à Saint-Charles-Borromée. En tout, une soixantaine de tuiles ont été dérobées.

« C’est la première fois en deux ans qu’on est victime de vandalisme depuis qu’on est propriétaire. C’est carrément enrageant » a commenté Renaud Barrière, un deux propriétaires des lieux, en en entrevue au Journal.

Lors du méfait, le ou les suspects ont aussi endommagé les mailles de la clôture en plus de briser un cadenas. « Ce qui est le plus frustrant, c’est que la surface pour du 3 contre 3, avait été terminée quelques heures plus tôt. C’est carrément inacceptable », a-t-il ajouté.

M. Barrière évalue le montant du vol à quelques centaines de dollars. Une plainte formelle devrait être déposée, dans les prochaines heures, à la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Joliette.

Au cours des dernières années, le centre a été le théâtre de plusieurs autres méfaits. L’an dernier, les organisateurs ont installé un système de caméra. « C’est certains qu’on va améliorer ce système et prendre d’autres mesures pour que ça ne se reproduise pas », a-t-il conclu.

Colère et indignation

L’annonce de cet incident a soulevé la colère et l’indignation de nombreux adeptes de ce centre qui accueille plusieurs ligues et tournois.

« Le monde me dégueule », « Gang de sans dessin et de pas classe », « Vraiment mais vraiment pas fort!» sont quelque uns des commentaires faits sur la page Facebook de HockeyQc Joliette, qui gère le site.