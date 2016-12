Encore plus de plaisir pour la 15e saison d'Abraska

Arbraska, en plus d’être une entreprise québécoise, est une tribu de passionnés ! Des passionnés d’émotions fortes, de rires, de grand air et de rencontres avec des visiteurs charmés. Les parcs Arbraska offrent une multitude d’activités adaptés à tous les niveaux pour la famille, les amis ou la gang du bureau. Relevez nos défis, encore et encore !

Cet été Arbraska célèbre sa quinzième saison. Pionnier à l’époque, Arbraska est aujourd’hui un pilier de l’industrie des parcs d’hébertisme aérien en Amérique du Nord. Arbraska partage son expertise et sa passion sous les marques Treetop Trekking en Ontario et aux États-Unis.

Vous retrouverez une ambiance unique à chaque parc ! Le Parc Arbraska Rawdon

- Ouvert en 2002, c’est le premier parc Arbraska et le premier du genre au Québec.

- C’est le seul parc où vous retrouverez une Via Ferrata. Après l’initiation à l’escalade de

rocher, vous serez récompensés par la vue époustouflante du haut du Mont Pontbriand.

- Rechargez vos batteries sur la terrasse conviviale de notre bistro Au Grand Méchant Loup.

Nous offrons également des services plus personnalisés, tels que des ateliers de Team Building et des fêtes d’enfants. À ne pas manquer cet été, le concours photo/vidéo : partagez une photo/vidéo de votre expérience à Arbraska en identifiant #Arbraska et courez la chance de gagner un prix chaque semaine.

Pour plus d'informations: www.arbraska.com