Championnat provincial junior de petites quilles au Salon l'Acadien

L’édition 2016 du championnat provincial junior de petites quilles aura lieu dans la région de Lanaudière.

Le Salon de Quilles l’Acadien de Saint-Jacques-de-Montcalm, du propriétaire Luc Saindon, sera l’hôte de cette compétition d’envergure qui se déroulera du 27 au 31 juillet prochain.

Sous la supervision de la Fédération des Quilles du Québec (FQQ), plus de 180 joueurs entre 9 et 21 ans, provenant de chaque région du Québec, y participeront dans les catégories suivantes :

-11 ans et moins.

-12 à 14 ans.

-15 à 17 ans.

-18 à 21 ans.

Voir l’horaire détaillé des différentes compétitions au : www.quillesacadien.com

Mercredi 27 juillet 2016: défilé des régions + pratique

Jeudi 28 juillet 2016: Trio filles – trio garçons

Vendredi 29 juillet 2016: double mixte

Samedi 30 juillet 2016: individuelle

Dimanche 31 juillet : brunch au Château Joliette et cérémonie de clôture.