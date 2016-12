La 21e édition de l’école de hockey Jacques Laporte approche à grands pas

C’est en août prochain qu’aura lieu la 21e de l’école de hockey Jacques Laporte au Centre Récréatif Marcel-Bonin et au Centre Sportif et Communautaire de Brandon.

Du 1er au 5 août, ça sera le cours de power skating et l’école des gardiens de buts. Du 8 au 12, on sera à Joliette, et du 15 au 19, à Saint-Gabriel-de-Brandon.

« Nous appliquerons notre bonne vieille recette depuis nos tous débuts soit une approche personnalisé et un programme adapté selon la clientèle », a précisé le fondateur de l’école Jacques Laporte. Son acolyte Olivier Denis, sera lui aussi de retour comme entraîneur.

Lors de sa 20e édition, l’école avait établi un record de participation avec près de 275 inscriptions.

Rappelons que l’école offre un service de repas chauds et de transport. Chaque participant recevra un chandail et des rabais sont offerts pour l’inscription de deux programmes.

Quelques places sont encore disponibles pour le programme en semaine et le power skating, on peut communiquer avec Jacques Laporte au 450-754-2314 pour s’inscrire ou via le site web de l’école au http://www.ecoledehockeyjacqueslaporte.com/inscription.php.