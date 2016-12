Dominique Ducharme dirigera Équipe Canada Junior

C'est maintenant officiel! C'est un joliettain qui dirigera l'équipe Canada junior en vue du championnat mondial qui aura lieu en décembre prochain à Montréal et Toronto.

En effet, Dominique Ducharme, le nouveau directeur-gérant et entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, a été confirmé dans ses fonctions, en avant-midi, le 6 juin, par Hockey Canada.

« Chaque année, nous entreprenons un important processus pour sélectionner les entraîneurs de notre équipe nationale parmi un groupe très vaste et talentueux de candidats de partout dans la LCH et cette année n’a pas fait exception à la règle », a exprimé Scott Salmond, vice-président des activités hockey et des équipes nationales, lors d'une conférence de presse au Centre Bell de Montréal.

Ducharme, de Notre-Dame-des-Prairies, sera assisté de Tim Hunter (Moose Jaw, WHL), Kris Knoblauch (Erie, OHL) et Misha Donskov (Hockey Canada) dans son travail.

« Dom, Tim et Kris apportent un bon éventail d’expérience à cette équipe et une compréhension de ce qu’il faut pour connaître du succès dans des tournois où vous n’avez pas le luxe d’avoir le temps de votre côté. Leur parcours individuel parle de lui-même, mais nous sommes plus excités par ce que ces grandes éminences grises du hockey peuvent produire en tant que groupe d’entraîneurs », ajoute Salmond.

Il s'agira d'une deuxième participation pour Ducharme, avec l'équipe Canadienne, lui a qui a été entraîneur-adjoint, l'an dernier. Il a aussi dirigé le Canada à la conquête de l’or avec les moins de 18 ans du Canada au Tournoi commémoratif Ivan Hlinka 2013. Dominique a aussi été l'architecte de l'Action de Joliette, dans le junior AAA, au milieu des années 2000, remportant deux Coupe NAPA en 2006 et 2007.

« Faire partie d’Équipe Canada dans n’importe quelle fonction s’avère une expérience sans pareille. Le rôle d’entraîneur-chef de l’équipe nationale junior du Canada n’est pas à prendre à la légère », a commenté Ducharme.

L'an dernier, le Canada avait déçu avec une sixième place. Durant le tournoi, Dominique Ducharme avait eu la douleur de perdre son père qui est décédé dans son sommeil, le 29 décembre 2015.