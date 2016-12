Beau succès de la soirée reconnaissance des Libellules

C’était soir de fête, le 1er juin dernier pour souligner la fin de saison des trois équipe Libellules de l’école Thérèse-Martin et surtout reconnaître certaines Libellules dans différentes phases de leur vie d’athlète.

Les catégories au programme étaient : l’athlète de l’équipe ayant le meilleur dossier académique, la meilleure préparation physique, le meilleur esprit sportif, l’athlète méritante l’athlète par excellence et les nominations du Temple de la Renommée des Libellules. Deux présidents d’honneur nous ont honorés pour la circonstance soit Messieurs Jean-François Joly optométriste et Eric Parent, propriétaire du dépanneur Parent.

C’est devant plus de cent cinquante personnes réunis à l’école Thérèse-Martin que s’est tenu cette belle soirée. Les 36 athlètes du programme actuel des Libellules ont profité de l’occasion pour se parer de leurs plus beaux vêtements et elles étaient belles à voir.

Bravo à Julie Lachapelle et Benoit Coulombe pour l’organisation et Caroline Fiset pour l’animation. Pour les félicitations nous nous en tiendrons aux athlètes par excellence de la saison 2015 – 2016.

Chez les benjamines 1 : Yula Hébert et Anne Sofie Charrette

Chez les benjamines 2 : Océane B.Barrette

Chez les cadettes 1 : Laurianne Champagne et Cloé Degrandpré

Après les remises les athlètes ont offert tout un spectacle de danse. La joie était au rendez-vous.