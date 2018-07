Joliette, ambassadrice de la prévention des noyades

Sensible à la cause, la Ville de Joliette se joint encore une fois à la Société de sauvetage et annonce la tenue de diverses activités spéciales présentées du 15 au 21 juillet à la piscine municipale, à l’occasion de la Semaine nationale de prévention de la noyade.

Sécurité des piscines et initiation à la plongée – 15 juillet

Kiosque d’information sur la sécurité des piscines résidentielles et sur la supervision des enfants. Quels comportements sécuritaires adopter?

Initiation à la plongée avec moniteurs qualifiés de 9 h 45 à 11 h 45, inscription à l’avance (12 places disponibles) au 450 753-8050 avant le vendredi 13 juillet à 12 h.

La problématique de la noyade – 16 juillet

3 pour 1 : les enfants doivent nommer trois règlements à respecter pour une entrée gratuite à la piscine!

Jeu d’erreurs animé par un sauveteur: trouve les erreurs en milieu aquatique.

Sécurité nautique – 17 juillet

Activité de nage avec la veste de flottaison individuelle (VFI) entre 13 h et 16 h; les participants seront mis au défi. Tests de nage effectués avec un VFI : aller-retour chronométré, mise de la veste dans l’eau et simulation d’une chute en canoë-kayak avec VFI et sans VFI.

Vous pouvez sauver une vie, la vôtre ou celle d’un autre – 18 juillet

De 10 h à 11 h 15, participation des baigneurs dans les mises en situation durant la pratique des sauveteurs. Puis de 13 h à 16 h 30, les enfants sont invités à relever le Défi Nager pour survivre. Kiosque d’information sur l’importance des cours de natation aussi sur place.

Port du VFI – Portes ouvertes – 19 juillet

Kiosque d’information sur le port du VFI tout au long de l’après-midi. Comment choisir la bonne grandeur, quoi faire si elle est trop petite/grande?

Exceptionnellement le 19 juillet, l’accès à la piscine et la location de canots et kayaks sont gratuits à l’occasion de la journée portes ouvertes.

Être Aqua bon – 20 juillet

Simulation d’un cas de colonne à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30. Assistez à l’intervention des sauveteurs auprès d’une victime blessée à la colonne vertébrale.

Compétition – Journée portes ouvertes pour kayak de mer – 21 juillet

Initiation au sauvetage sportif à compter de 13 h: testez vos habiletés grâce aux exercices de sauvetage sportif!

À l’occasion de cette journée portes ouvertes, des kayaks de mer seront prêtés gratuitement aux citoyens désireux d’apprivoiser la magnifique rivière L’Assomption! Pour les débutants, un guide professionnel de Nerrivik Aventures assurera la sécurité et l’enseignement de ce sport aquatique.

Durant la Semaine nationale de prévention de la noyade, les tarifs habituels s’appliquent pour l’entrée à la piscine, et ce, selon les heures d’ouverture régulières (sauf si mentionné).

Pour des conseils en lien avec la prévention des noyades et des traumatismes liés à l’eau, visitez le www.societedesauvetage.org.