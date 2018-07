Électroménager : les pannes les plus courantes

Texte commandité

Les pannes de notre électroménager nous empoisonnent la vie. Ce n’est jamais le bon moment pour faire face à une dépense imprévue alors mieux vaut savoir les identifier pour les anticiper, voire les réparer soi-même.

1.La surchauffe du frigo

Conçu comme une pompe à chaleur, le frigo fonctionne à l’aide de résistances qui produisent du froid. Lorsqu’elles sont défaillantes, le frigo tombe en panne. Des problèmes de régulation de la température peuvent également provenir du thermostat. Dans ce cas, il faudra le changer. Un professionnel en réparation de frigidaire vous coûtera moins cher que l’achat d’un nouvel appareil.

Pour prolonger la durée de vie de votre frigo, entretenez-le. L’accumulation de poussière sur le condensateur empêche l’évacuation de la chaleur et l’affaiblit.

2.La laveuse qui fuit

La pompe de vidange ou le système d’évacuation est sûrement en cause : un tuyau défectueux, un défaut d’étanchéité du joint, un trop-plein de lessive peuvent être en cause. Il est possible dans ce cas de réparer vous-même. Si la fuite est localisée à l’avant, un tuyau est peut-être engorgé ou le joint du hublot n’est plus étanche. Si elle est située à l’arrière de la laveuse, le tuyau d’alimentation est sans doute mal raccordé. Au milieu, il y a soit un trou dans la pompe, soit une fuite d’un tuyau interne. Vous n’avez qu’à remplacer la pièce concernée. De nombreux tutoriels vous y aideront.

3.Le lave-vaisselle qui ne lave plus

La vaisselle n’est pas propre malgré le cycle de lavage de la machine. Plusieurs causes peuvent en être à l’origine :

Le filtre est sale, encombré de résidus : nettoyez-le bien.

Le réservoir du sel régénérant est vide, il faut le remplir à nouveau. Idem pour le liquide rinçage.

La pompe de cyclage est bouchée, un objet l’encombre peut-être : il faut la démonter. Mieux vaut alors faire appel à un réparateur.

Les bras sont bouchés, probablement à cause de la mauvaise qualité de la lessive. Retirez le panier intérieur et déclipsez le bras pour le laver. Faites de même pour le bras supérieur.

La sonde de service est défectueuse : l’eau ne chauffe plus. Il faudra remplacer la pièce.

Le répartiteur d’eau est bouché : le sel ne joue plus son rôle. Souvent, l’accumulation de tartre est en cause. Un fin bricoleur pourra le remplacer lui-même. Contre le tartre, pensez au vinaigre blanc !

Un peu d’attention et beaucoup d’entretien sont le gage de la longévité de votre électroménager.