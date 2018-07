Quels métiers pour travailler dans le secteur de la création ?

Texte commandité

Ce qui a changé dans la nouvelle économie est non seulement l'intégration des nouvelles technologies, mais aussi la façon d'envisager les modèles de production. Aujourd'hui on admet volontiers que la créativité mène aussi aux voitures électriques, aux fermes urbaines ou aux nouveaux modèles bancaires par exemple. Et le secteur de la création est particulièrement dynamique au Québec.

Les métiers d'art

Chaque année, depuis 60 ans, a lieu le Salon des métiers d'art de Montréal qui permet non seulement de profiter des créations originales des exposants à l'approche de Noël, mais également de rencontrer les créateurs afin d'échanger sur leur passion. Pour découvrir les nombreux métiers d'art cette année, le rendez-vous est pris du 6 au 16 décembre 2018 à la Place Bonaventure.

Toutes les œuvres exposées au Salon sont reconnues « métiers d’art » par des pairs selon les normes et les standards du Conseil des métiers d’art du Québec. Si vous aussi vous vous sentez l'âme créative, n'hésitez pas à approcher les artisans et à leur poser des questions sur leur métier.

Les métiers du jeu vidéo

Le Plan Mercure initié en 1996-1997 avait pour but d'amener le Québec vers la nouvelle économie et d'en faire un pôle technologique. De grands acteurs du jeu vidéo, comme Ubisoft par exemple, sont alors venus s'installer. Cette grappe industrielle a donné naissance à un véritable fleuron de l'économie québécoise.

Le phénomène s'est accompagné de l'ouverture de centres de formation afin d'alimenter les besoins grandissants de l'industrie du jeu vidéo au Québec (et pas seulement à Montréal). Il est ainsi possible de suivre une formation de création de jeux vidéo à divers niveaux d'un programme Médias interactifs et jeux vidéo, pour devenir par exemple :

Réalisateur interactif

Concepteur d'interactions

Concepteur de jeux vidéos

Ces formations peuvent tout aussi bien mener vers d'autres secteurs industriels.

Les métiers qui ont besoin de créatifs

Avec de telles formations en mains et les diplômes ou certificats associés, il est désormais possible d'exercer ses talents dans de nombreux secteurs, parfois improbables.

Les métiers liés à la programmation font typiquement de plus en plus appel à la créativité, dans une démarche de recherche de résolution de problèmes informatiques nouveaux ou de création d'algorithmes révolutionnaires (ou disruptifs diraient certains). Dans l'ingénierie industrielle, les chaînes de montage ont besoin d'être repensées avec une vision créative devenue essentielle.

Dans le domaine de la santé, les psychoéducateurs, les psychologues et les orthophonistes aux idées nouvelles et créatives sont également plus que bienvenus.