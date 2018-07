Express Mondor remet 25 000$ à la Fondation du cancer du sein du Québec

Pour une cinquième année consécutive, Express Mondor a mobilisé plus de 200 personnes à l’occasion de son tournoi de golf et souper- bénéfice annuel, au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Le 14 juin dernier, 160 personnes ont participé au tournoi de golf et 200 personnes se sont rassemblées pour le souper au Club de golf de Berthier.

Depuis cinq ans, Express Mondor contribue à la recherche et au soutien aux personnes atteintes du cancer du sein en appuyant la Fondation du cancer du sein du Québec. Cette année, l’événement a permis de récolter la somme de 25 000$, pour un total de plus de 130 000 $ remis à la Fondation depuis le premier tournoi.

« Le tournoi de golf annuel d’Express Mondor est devenu une tradition. Les gens l’attendent avec impatience et sont très heureux de se rassembler pour passer du bon temps, tout en contribuant à une cause qui nous touche tous et nous tient à cœur, » a déclaré Billy Mondor, vice-président Développement des affaires chez Express Mondor.

« Chaque année, nous sommes ravis par la réponse très positive de nos employés, de nos partenaires et de plusieurs clients qui participent à notre événement-bénéfice. Le tournoi est pour nous une occasion unique de se mobiliser pour aider à vaincre cette maladie. Et pour témoigner de notre engagement, nous avons maintenant un nouveau camion qui porte les couleurs de la Fondation et qui transporte son message partout en Amérique du Nord ».

« La Fondation est très heureuse de pouvoir compter sur l’appui d’Express Mondor. La somme amassée cette année témoigne une fois de plus, de l’engagement de tous ses dirigeants, employés et nombreux partenaires. Cette contribution importante, permet de faire avancer la recherche sur le cancer du sein, de sensibiliser sur les enjeux de cette maladie et les impacts sur la famille. » a affirmé Karine Iseult Ippersiel, vice-présidente, développement, partenariats et alliances stratégiques à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Les sommes versées par Express Mondor permettent de financer la recherche sur le cancer du sein, de promouvoir la santé du sein par l’éducation et la sensibilisation, et d’aider au soutien des personnes touchées par le cancer du sein.

Cette année, le comité organisateur était formé de Billy Mondor, Josée Amiot, Sylvie Amiot, Guillaume Labrie et Denis Lépine.

Pour obtenir un complément d'information à ce sujet, consultez le site rubanrose.org.

Pour plus d’informations sur l’entreprise, consultez le site internet www.expressmondor.net