Création de la Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette

La MRC de Joliette est fière d’annoncer la création de la Semaine de la sécurité. La première édition aura lieu du 8 au 12 octobre prochain sur l’ensemble du territoire de la MRC. Lors de cette semaine, ce seront les dix villes et municipalités de la MRC qui prendront part, ensemble, à cette campagne de sensibilisation bien particulière.

La Semaine de la sécurité se veut un mouvement rassembleur et significatif pour ces dix villes et municipalités. « Nous voulions que notre message ait un impact à grande échelle et qu’il touche le plus grand nombre de personnes, c’est pourquoi les dix villes et municipalités se sont unies autour de la cause et déploieront énergie et ressources pour y arriver. » mentionne M. Alain Bellemare, préfet.

Un montant total de 20 000 $ sera dédié au projet. La réalisation de la Semaine de la sécurité est rendue possible grâce à la participation financière des dix villes et municipalités du territoire, du Plateau lanaudois intersectoriel et de la Société de l’assurance automobile du Québec. Ce projet aura également l’opportunité, pour sa première édition, de mettre en valeur un volet sur le transport actif et collectif.

C’est le comité de Sécurité publique-Sûreté du Québec qui en est responsable, plus particulièrement, un sous-comité créé pour l’occasion depuis janvier 2018 sous la responsabilité de M. Jean Brousseau, conseiller municipal à Crabtree. Ce dernier est accompagné de Mme Danielle Landreville, conseillère à la Ville de Joliette, messieurs André Champagne, conseiller à la Municipalité de Saint-Thomas et Pierre Venne, conseiller à la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Ils sont rejoints par mesdames Geneviève Jetté, coordonnatrice locale en police communautaire de la Sûreté du Québec, Karine Fréchette du Plateau lanaudois intersectoriel (PLI) et Lyne Préville, conseillère en développement à la MRC de Joliette qui coordonnera l’évènement.

Actuellement, le comité organisateur se penche sur la thématique qui sera exploitée durant la semaine 2018. Le comité de Sécurité publique-Sûreté du Québec traitant différents sujets relatifs à la sécurité, les membres ont tous, d’un commun accord, ciblé un sujet particulier qui sera au cœur de la campagne de sensibilisation de la Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette. « Nous savons déjà qu’il sera question de la sécurité des piétons. Nous avons plein d’idées pour faire participer la population et pour sensibiliser l’ensemble des usagers de la route. L’élaboration de cette semaine va bon train et nous avons hâte de dévoiler la programmation de celle-ci à nos citoyennes et citoyens. » explique M. Brousseau.

Au cours des prochains jours, la thématique 2018 et sa programmation seront dévoilées en détail. La population sera invitée à participer à différents niveaux tout au long de l’organisation de la Semaine de la sécurité qui culminera le 12 octobre prochain lors d’un grand rassemblement public.

La MRC de Joliette, comme son slogan l’indique, se veut un espace ou prendre racine. Ces villes et municipalités constituantes ont à cœur des valeurs comme, entre autres, l’authenticité, la collaboration et le respect. Ces valeurs ont sans aucun doute contribué à la création de la Semaine de la sécurité.