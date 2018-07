5 pistes marketing à explorer pour augmenter votre visibilité sur Internet

texte commanditée

Augmenter sa visibilité sur Internet, ça ne s’improvise pas : il faut être à l’affut des tendances, inscrire votre contenu marketing dans ces dernières et savoir diffuser votre création aux bons publics. Pour cela, voilà 5 pistes à explorer pour être visible partout sur Internet !

Disposer d’un site internet

La première chose pour réussir à être vu, c’est bien de disposer d’un site Internet. Pourquoi ? Tout simplement parce que sans site Internet, personne ne peut vous contacter ni voir ce que vous faites. Le site Internet permet :

-De mettre en valeur vos contenus écrits ou infographiques

-De mettre vos coordonnées de contact

-De créer une véritable identité

-D’indiquer vos réseaux sociaux

L’important est de donner à votre site l’identité qui vous correspond, ou qui correspond à celle que vous voulez dégager : est-ce que vous vendez des produits ? Est-ce qu’il s’agit d’un blog ? Affichez vos intentions dans le « à propos ».

Faire du référencement et de l’audit qualité

Pour en savoir plus sur l'impact du marketing expérientiel sur votre croissance et votre progression, il faut disposer des bons outils, notamment en matière de référencement. Cela se retrouve à plusieurs échelles :

-Dans vos contenus écrits, qui doivent comporter des liens hypertextes et des mots clés recherchés

-Dans vos pages / catégories, qui doivent être organisées de sorte à être le plus visitées possible

Le référencement peut se jauger grâce à des outils comme Google Analytics ou DareBoost. Ils identifieront les failles de vos contenus et vous inciteront à les mettre plus en valeur, pour apparaître dans les top recherches.

Générer du contenu intéressant, offrant une plus-value

L’autre clé de la visibilité, c’est de donner aux gens l’envie de vous suivre. Un contenu de qualité est donc l’idéal pour cela : en générant du contenu intéressant, qui offre une réelle plus-value, votre visibilité sera vraiment renforcée.

Lorsque l’on parle de contenu de qualité, cela fait référence à :

-Du contenu réel et vérifié

-Du contenu auquel vous ajoutez des informations

-Du contenu avec des « output », c’est-à-dire avec des hyperliens

C’est la meilleure piste marketing pour générer de la visibilité sur le long terme.

Mettre en place une stratégie de promotion

Tout contenu intéressant, pour être visible, doit être lu : vous devez donc mettre en place une stratégie de communication et/ou promotion. Cela se fera à plusieurs échelles :

-Une stratégie globale, concernant votre site, votre identité, vos contenus généraux

-Une stratégie réseaux sociaux, aujourd’hui indispensable pour gagner en visibilité

Qui dit communication, dit aussi promotion : il faut savoir mettre en avant les contenus, en choisissant soigneusement vos hashtags (ceux qui rapporteront le plus de vues) ou bien en faisant des montages sympathiques.

Veillez à conserver un ton dynamique et en accord avec votre identité : sobriété, fun, engageant, sérieux, à vous de choisir !

Netlinker, c’est la clé

Les réseaux sociaux, c’est bien, mais les relations humaines, c’est mieux : en ajoutant de potentiels intéressés par votre site / votre projet, n’hésitez pas à contacter personnellement les personnes que vous ajoutez pour leur expliquer le projet.

N’hésitez pas à demander des « services de netlinking », en échangeant des contenus d’un site à l’autre. Le principe : l’une des personnes que vous contactez publie votre contenu, et en échange, vous publiez l’un des siens. Un bon moyen de vous créer des relations et des partenariats durables, basés sur la confiance !



Pour augmenter votre visibilité sur Internet, voici 5 pistes marketing à explorer sans plus tarder ! Vous gagnerez ainsi en visibilité quantitative mais aussi qualitative. N’oubliez pas d’ajouter du contenu marketing ciblé et adapté, pour obtenir un meilleur rendement !