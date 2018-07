La chirurgie esthétique en quelques points

Le choix de la ou des zones à traiter: vous devez d’abord choisir quelle partie de votre corps vous désirez améliorer. S’agit-il de votre nez, de vos yeux, de vos lèvres, de votre front, de votre menton, de vos seins, de votre ventre, de vos cuisses ou encore de vos fesses? Est-ce qu’il y a plusieurs régions que vous voulez améliorer ou seulement une seule? La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, avec la chirurgie esthétique, presque toutes les parties du corps peuvent être améliorées grâce à diverses opérations. Bien entendu, certaines interventions, telles que les augmentations mammaires, demeurent plus populaires que d’autres.

-Le choix de l’intervention : en fonction de la zone à corriger, vous devrez choisir le type d’intervention. Par exemple, pour l’augmentation mammaire, on peut opter pour des implants à l’eau saline ou encore en silicone ou encore choisir de le faire avec la technique du transfert de graisses, qui sert également au lifting brésilien. En fonction de vos besoins et de la morphologie de votre corps et de votre visage, une clinique de chirurgie esthétique sera en mesure de vous conseiller la meilleure solution

-Désirez-vous une chirurgie permanente ou provisoire? Les chirurgies esthétiques peuvent être provisoires ou définitives. Dans le cas du lifting, de la liposuccion et de l’injection de botox, des interventions régulières peuvent être nécessaires afin de maintenir les résultats. Le botox dans les lèvres par exemple doit être réinjecté tous les trois mois ou un an. D’autres chirurgies, comme l’augmentation des seins ou encore la rhinoplastie, sont permanentes.

-Avez-vous suffisamment d’argent? Un autre élément à considérer, au moment de choisir votre clinique esthétique ou votre type de chirurgie esthétique, est le budget. Possédez-vous suffisamment d’argent pour pouvoir procéder aux suivis nécessaires pour maintenir les résultats? Le remplissage régulier de votre visage au collagène, par exemple?



-Bien peser les pour et les contre: avant de passer à l’action, informez-vous bien sur les pour et les contre de chaque intervention et sur les risques qui les accompagnent. Certaines opérations sont douloureuses et vous pourriez ne pas vous sentir confortable avec la douleur qui vient avec. La clé est de bien s’informer et de prendre son temps pour faire un choix judicieux.

-Attention au choix du docteur et de la clinique esthétique : certaines personnes, en vue d’économiser, vont se concentrer uniquement sur le prix et non sur l’expérience et la réputation du chirurgien. Méfiez-vous des endroits qui offrent des chirurgies esthétiques à rabais. Si cela n’est pas suffisamment cher, c’est que c’est trop beau pour être vrai. Rendu au stade de procéder à une opération aussi importante que la chirurgie esthétique, c’est préférable de faire affaire avec un vrai professionnel, quitte à payer plus cher, pour avoir des résultats qui nous satisfassent vraiment.



En somme, avant de passer à l’action, renseignez-vous au préalable sur les différentes chirurgies disponibles. Prenez votre temps pour bien choisir votre type de chirurgie ainsi que le chirurgien avec lequel vous souhaitez faire affaire. De cette manière, vous éviterez les mauvaises surprises.