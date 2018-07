Les compétences d'un technicien en optimisation de réseau

Confier la gestion de son réseau informatique à une personne ou une entreprise n’est pas une tâche à prendre à la légère. Pour cela, il faut faire les bons choix et s’assurer qu’elle possède les conséquences requises pour réaliser les travaux. Voici les principales compétences que doit posséder un bon technicien d’optimisation de réseau.

La polyvalence

Les techniciens en optimisation de réseau possèdent plusieurs titres. Aussi appelés administrateurs de réseaux locaux, administrateurs de réseaux étendus, administrateurs de sites web et administrateurs de serveurs, pour ne nommer que ces appellations, ils occupent plusieurs tâches au sein d’un même emploi. Polyvalent à souhait, le technicien ou gestionnaire en optimisation de réseau est en mesure de traiter et de résoudre divers problèmes reliés à l’informatique et à la gestion de réseaux en entreprise et étendus.

Ses fonctions

Son rôle principal est d’implanter les réseaux informatiques, de les coordonner et de veiller à leur bon fonctionnement en tout temps. Un réseau informatique regroupe un ensemble de composantes variées, allant des courriels aux serveurs, en passant par les logiciels et les programmes informatiques; pour cette raison, les tâches du technicien en optimisation de réseau sont vastes et diversifiées. Comme son nom l’indique, il est en charge d’optimiser les performances du réseau qu’il supervise.

Les gestionnaires de réseaux s’occupent par exemple de monter les sites web intranet et extranet des entreprises et de les entretenir. Une autre tâche qu’ils exécutent : créer des nouveaux postes pour les nouveaux utilisateurs ou encore migrer des courriels sur un autre serveur.

Ils sont aussi en charge de surveiller, détecter et résoudre les éventuelles pannes pouvant affecter le réseau. Pour cela, ils effectuent divers tests et analyses et surveillent des données.

Une capacité d’analyse hors pair

La profession fait actuellement partie des plus en demande au Québec et exige d’avoir soit complété un DEC ou encore une autre formation spécifique, de niveau collégial, reliée à ce domaine. Les administrateurs de réseaux œuvrent autant dans les secteurs publics que privés. On en trouve deux types : les techniciens de réseau route, qui rendent visite aux clients, et ceux qui offrent du soutien technique à distance : soit les techniciens réseaux à distance. Ceux-ci répondent aux clients par téléphone. Dans les deux cas, le bon technicien réseau doit faire preuve d’une excellente capacité d’analyse afin d’être capable de détecter les problèmes rapidement et de répondre adéquatement aux questions des clients.

Le professionnalisme et l’expertise

Bien entendu, plus le technicien réseau a d’expérience, plus il devrait être en mesure de résoudre des problématiques compliquées. Si vous êtes une grosse entreprise, il est préférable de confier la gestion de votre réseau informatique à une personne ou encore une entreprise reconnue dans son domaine. Les compétences et le savoir-faire des techniciens sont probablement les critères les plus importants que vous devriez considérer au moment de faire votre choix.