La Corporation du patrimoine de Berthier organise la Journée des aînés

Vous êtes intéressé à participer à une journée spéciale pour et avec les aînés? C’est l’opportunité que vous offre la Corporation du patrimoine de Berthier en collaboration avec Mme Angie Caron et le groupe Les Bricoleuses sur le site de la Chapelle des Cuthbert de Berthierville, le 21 juillet prochain dès 13h.

Pour l'occasion, 15 artisans et artistes exposeront leurs œuvres et animeront des ateliers au cours desquels les aînés et le reste de la population pourront découvrir et explorer des techniques artistiques et artisanales. Vous aurez la chance d’entrer dans l’univers du bois tourné, de la peinture sur verre, de la fabrication de savon et de plusieurs autres techniques moins connues. Vous aurez également la possibilité de déguster des produits du terroir.

En plus de ces artistes et artisans, un groupe d’artisans en herbe âgés de 7 à 16 ans exposeront leurs talents.

L’événement sera agrémenté par une prestation musicale du duo formé de Mme Christiane Bonin (piano) et de Mme Francine Bessette (voix). Celles-ci interpréteront des chansons du répertoire francophone d'avant et d'aujourd'hui.

En fin de journée, un tirage permettra à une personne de repartir avec l’une des œuvres que vous aurez vues.

