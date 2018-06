Un investissement de plus de 15M$ pour une nouvelle école à Saint-Charles-Borromée

Le maire de Saint-Charles-Borromée se réjouit de l’annonce de la construction d’une école, un investissement de près de 15,3M$ alloués par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à la Commission scolaire des Samares.

« Cette bonne nouvelle est plus qu’appréciée puisque depuis plusieurs années, la Municipalité fait valoir la nécessité d’une école dans ce secteur en plein développement. Voilà qui répond aux attentes exprimées par les Charloises et les Charlois et voilà qui vient bonifier notre offre de services aux citoyens ! », a réagi avec empressement M. Robert Bibeau.

L’école sera construite sur la rue Pierre-De Coubertin et elle devrait accueillir ses nouveaux élèves à l’automne 2019, avec 3 classes préscolaires et 18 classes primaires.

« Ce projet qui reçoit une confirmation aujourd’hui est le fruit d’une belle ténacité et d’une collaboration fructueuse entre le conseil municipal et la commission scolaire auprès du ministère de l’Éducation », ajoute le maire.

« Nous savons depuis longtemps que les familles charloises sont soucieuses de pouvoir voir leurs enfants faire leur parcours scolaire dans leur municipalité et dans leur milieu de vie. C’est d’ailleurs ce qui nous a motivé à porter ce dossier sans relâche vers le gouvernement du Québec », précise M. Bibeau.

Mentionnons que dans ce dossier, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée est heureuse d’avoir collaboré en cédant un terrain de 17 039 m2 à la Commission scolaire, en plus d’avoir contribué à la mise en place des infrastructures souterraines nécessaires pour la réalisation de cette école longuement souhaitée par le milieu.