La députée Véronique Hivon et le CRÉDIL souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants

Le 20 juin dernier, à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) s’est joint à la députée de Joliette Mme Véronique Hivon afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la région de Lanaudière.

Cette année, 68 nouveaux arrivants, réfugiés et immigrants d’autres catégories, originaires de sept pays différents ont reçu un certificat de bienvenue de la part de Mme Hivon. Monsieur le maire Alain Beaudry était aussi présent afin de leur remettre une lettre de bienvenue. La soirée a eu lieu à la salle de la CARA, pavillon de la rivière.

Mme Shano Éverett, vice-présidente du CRÉDIL a souligné le courage des personnes immigrantes : « Les manchettes ces jours-ci nous rappellent les drames, les chemins semés d’embûches et les avenirs incertains de ces millions de personnes jetées sur les routes de l’exil. À ceux qui sont avec nous ce soir, je veux donc dire bienvenue, tout simplement ! »

Mme Véronique Hivon a tenu à rappeler l’apport des nouveaux arrivants dans notre région : « On peut être très fiers, au Québec, d’avoir su créer un magnifique équilibre entre nos racines françaises et l’apport des nouvelles cultures telles que les vôtres. Les nouveaux Québécois sont une richesse pour leur terre d’accueil, dont ils viennent embellir le visage, avec leur expérience et leur bagage. Ensemble, nous allons continuer à forger cette histoire commune, enrichie par l’enracinement chez nous d’autres nouveaux arrivants. Ensemble, nous allons continuer à construire cette identité québécoise, forte, fière et soudée par notre langue commune, le français. »

Le CRÉDIL est un organisme voué à la solidarité internationale fondé en 1976. Sa mission s’articule autour de trois grands mandats : l’éducation du public à la solidarité internationale, l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et l’organisation de stages internationaux. Chaque année, le CRÉDIL accueille en moyenne 70 personnes réfugiées en provenance de différents pays et organise plus de 3 stages de coopération internationale.