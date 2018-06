Bilan de la 184e édition de la Fête nationale dans Lanaudière

C’est sous un ciel gris et une pluie interminable sur l’ensemble du territoire que les Lanaudois ont célébré le Québec. Plus de 60 000 personnes ont pris part aux activités organisées par la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière.

« C’est phénoménal de voir que la Fête nationale peut toujours rassembler autant de gens aujourd’hui, et ce, malgré la température. Même après 184 ans, elle demeure un moment de rassemblement unique auquel les Québécois de partout participent avec cœur et fierté », souligne Roger Gaudet, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière.

Au total, plus de 400 activités, 46 sites de fête, 38 feux d’artifice et 22 feux de joie étaient prévus et seulement quelques activités ont été annulées en raison de la pluie.

Le président de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière a également tenu à remercier les 2 000 bénévoles lanaudois et les partenaires qui soutiennent les activités de la Fête nationale: « Ces Québécoises et ces Québécois sont de véritables héros et héroïnes. De par leur contribution, ils partagent leur amour du Québec et permettent à tous de participer à ce rassemblement de fierté. Sans eux, la Fête nationale ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Tout le Québec leur dit merci! »

Un bilan positif malgré la pluie

Le 23 juin, ce sont 3 000 personnes qui assistaient au spectacle d’Alex Nevsky et ses invités à la Fête nationale de Terrebonne. Alex Nevsky avait invité plusieurs artistes dont: Karim Ouellet, Soran Dussaigne (La Voix 2016) et Yann Brassard (La Voix 2018).

Nevsky a rendu hommage à Patrick Bourgeois et le public a eu la surprise de voir Marc Dupré monter sur scène pour interpréter Nous sommes les mêmes.

Le tout s’est terminé avec de majestueux feux d’artifice dans le ciel terrebonnien. Près de 6 000 personnes étaient présentes pour le spectacle de Ludovick Bourgeois à St-Lin-Laurentides et environ 5 000 personnes à Joliette pour chanter et danser avec Breen LeBœuf, Martin Deschamps et Nanette Workman.

Le 24 juin, la ville de Repentigny a accueilli 10 000 personnes sur son site pour le spectacle de Hugo Lapointe et La Chicane.

Au moins 5 500 personnes ont participé à la Fête nationale de la ville de Mascouche. La majorité des organisateurs de la région de Lanaudière ont dû faire preuve d’une grande flexibilité afin de déplacer, voir annuler, certaines activités. Malgré tout, le public était au rendez-vous, muni de parapluies, de bottes et d’imperméables pour célébrer la Fête du Québec.

À propos de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière

Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale au nom du gouvernement du Québec depuis 1984. Il regroupe aujourd’hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec. La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, anciennement la Société Saint-Jean-Baptiste, est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 60 ans. Elle regroupe près de 5 000 membres provenant en majeure partie de la région de Lanaudière. La SNQ Lanaudière coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale pour la région de Lanaudière depuis 1984.