Frédérike Vendette remporte le prix « Fais briller ta région! »

Le Centre multiservice des Samares est fier d’honorer la réussite de Frédérike Vendette, élève au programme Carrosserie du Centre de formation de l’Argile et lauréate au concours Chapeau les filles!. Organisée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la cérémonie de remise des prix du concours s’est tenue le 18 juin dernier à l’Assemblée nationale à Québec. Durant cette cérémonie, plus de 38 prix variant de 2000 $ à 5000 $ ont été remis.

À cet effet, Frédérike Vendette s’est mérité une bourse de 2000 $ dans la catégorie Fais briller ta région!, prix décerné par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Frédérike Vendette est une jeune femme qui a fait preuve d’audace et qui s’est démarquée par ses compétences et son désir de faire rayonner son choix de formation en mettant en valeur une passion pour l’esthétique et le design automobile.

Le concours Chapeau, les filles! a comme mandat de valoriser les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin; de récompenser leurs efforts; d’inciter la réussite des élèves dans un groupe à prédominance masculine et de propulser des modèles féminins sortant des sentiers battus.

Le Centre multiservice des Samares désire féliciter Frédérike Vendette et lui souhaite une future carrière à la hauteur de ses attentes. Le secteur d’entretien d’équipements motorisés est toujours en évolution au niveau de la technologie et des méthodes de travail, avec son talent et sa détermination, Frédérike Vendette saura laisser sa marque.