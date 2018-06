Le président de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, M. Roger Gaudet, ainsi que les membres de son conseil, sont très fiers d’annoncer que la résidence funéraire de Lanaudière est prête à accueillir sa clientèle dans ses nouveaux aménagements.

Les travaux effectués

Les travaux, qui ont débuté en novembre 2017, visaient principalement à refaire l’esthétique extérieure de la bâtisse dans le but d’offrir aux familles un environnement plus inspirant, lumineux, accueillant et propice au recueillement. Aussi, une salle d’exposition et un coin café ont été ajoutés.

La lumière est le point central qui a servi d’inspiration aux architectes Lachance et Associée pour concevoir ce projet. Sous une double peau, des lumières intégrées à la façade principale projettent une centaine de petits éclats lumineux semblables à des étoiles symbolisant les êtres chers.

Le nouvel aménagement comprend maintenant deux salles d’expositions, une chapelle de plus de 100 places, ainsi qu’une salle de réception pouvant accueillir 75 personnes. Les salles d’expositions, ainsi que la chapelle, sont toutes équipées d’un système multimédia permettant aux familles la diffusion de photos et de vidéos sur la vie du défunt. Le Wi-Fi est aussi disponible dans l’ensemble de la bâtisse. Finalement, une enseigne extérieure de grandes dimensions, munie d’un panneau électronique, permettra une meilleure visibilité pour l’affichage de la notice nécrologique indiquant les horaires de visites et celles du service funèbre.

Le projet global représente un investissement de l’ordre de 900 000 $. Le contrat pour l’agrandissement a été confié à Construction Hébert & Hébert Inc.

Un concept différent...

Donner un sens aux funérailles et faire en sorte que l’être cher ne soit jamais oublié. Rendre hommage au défunt en soulignant tout ce qu’il a été, tout ce qu’il a légué, et ce dans le plus grand respect des volontés de chacun, écrire la dernière page de son histoire... voilà le mandat que la

résidence funéraire de Lanaudière s’est fixé. Et voilà pourquoi elle a décidé de réserver, à l’intérieur même de sa résidence funéraire, un espace commémoratif ou sera consigné le nom de chaque défunt.

Des services améliorés

Aux services actuellement offerts tels que les funérailles traditionnelles, les funérailles écologiques, les funérailles sur mesure, la crémation, le columbarium, les préarrangements, les dépôts de volontés, les services gratuits pour les enfants de moins de 14 ans, s’ajoute l’aquamation qui consiste en la disposition du corps par l’eau ainsi que la plantation d’un arbre à chaque décès. Également, une entente est en cours de négociation avec une coopérative de Solidarité d’aide à domicile, afin d’octroyer gratuitement un bloc de trois heures d’aide à domicile lors d’un décès.

Nouveau logo et nouveau site internet Dans la même optique de modernisation, la résidence funéraire de Lanaudière en a profité pour rajeunir son logo et actualiser son site internet. La nouvelle adresse est rflanaudiere.com

Portes ouvertes Notez qu’à l’automne une journée portes ouvertes sera organisée pour le grand public.

Valeurs humaines, entraide, solidarité...

Propriété de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière et membre auxiliaire de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, la résidence funéraire de Lanaudière véhicule les mêmes valeurs que celles-ci : valeurs humaines, d’entraide et de solidarité. Elle offre aux familles éprouvées par le deuil un ensemble de services personnalisés voilà maintenant 36 ans. Depuis sa fondation, la résidence funéraire de Lanaudière se fait un devoir de placer l’individu au cœur de ses priorités.