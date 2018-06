Découvrez l'univers des véhicules électriques le 7 juillet prochain

La Ville de Joliette et la Société de développement du centre-ville de Joliette, en collaboration avec l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ), s’unissent pour faire découvrir l’univers des véhicules électriques! Une journée branchée et gratuite le 7 juillet de 10 h à 16 h sur la place Bourget, en compagnie de M. Jacques Duval.

Sur place, il sera possible de faire l’essai routier, comme conducteur ou passager, de plusieurs modèles de véhicules électriques avec des propriétaires bénévoles d’expérience. Monsieur Jacques Duval, journaliste, chroniqueur automobile et ancien pilote automobile, y sera 10 h 30 à 15 h 30 pour y tenir une conférence à 11 h, rencontrer les participants et prendre part aux essais routiers.

L’AVÉQ y présentera également sa conférence Démystifier la voiture électrique à 11 h 30. Une conférence idéale pour introduire les gens aux véhicules électriques, pour répondre à leurs questions et les inciter à adopter un style de vie carbo-neutre.

Cette journée d’essais routiers est présentée dans le cadre de la grande vente-trottoir du centre-ville de Joliette.