12 classes de maternelle ouvriront leurs portes dès septembre

Pour que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite, 12 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (TPMD) ouvriront leurs portes dès septembre dans la région de Lanaudière. Rappelons qu'à travers la province, 111nouvelles classes seront ajoutées au cours de la prochaine année, ce qui représente un investissement additionnel de 14 millions de dollars.

La ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

En lien avec cette annonce, mentionnons également que des agents de transition seront ajoutés dans chaque commission scolaire et que nouveau matériel éducatif adapté aux élèves de la maternelle sera ajouté.

Citations :

« Ces 12 nouvelles classes dans la région de Lanaudière permettront assurément de favoriser la réussite éducative d'un plus grand nombre d'enfants. Grâce à cet ajout, l'offre de services éducatifs sera bonifiée, ce qui permettra aux jeunes de s'initier rapidement au milieu scolaire et de s'éveiller au plaisir d'apprendre. Nous leur donnons ainsi les outils nécessaires pour entreprendre leur vie scolaire avec les meilleures chances de réussite. »

Lise Thériault, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

L'ensemble des mesures annoncées aujourd'hui visant la maternelle jusqu'à la 2e année du primaire fait la démonstration de l'importance que nous accordons à l'éducation des tout-petits. En effet, nous devons offrir à nos enfants des occasions d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Il s'agit de fondations importantes sur lesquelles ils pourront bâtir leurs futurs apprentissages. Nous devons tout mettre en œuvre pour éveiller le goût d'apprendre chez chaque enfant et les mesures annoncées aujourd'hui traduisent notre volonté d'y arriver. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :