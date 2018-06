La Fête nationale la plus familiale et héroïque qui soit

Fête familiale par excellence, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée est fière de présenter la Fête nationale du Québec qui se déroulera le 23 juin, de 15 h à 23 h 30 au parc Saint-Jean-Bosco qui se transforme pour l’occasion en un immense site festif incluant le Village de Charlo pour les enfants.

« S’il y a une fête pour ouvrir l’été en famille, c’est bien la Fête nationale à Saint-Charles-Borromée. Notre fête est connue dans la région pour être taillée sur mesure pour les familles, pour les enfants… Une fête intergénérationnelle où convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous », a souligné Jean-Sébastien Hénault, président de la commission Loisirs et culture.

« Nous sommes fiers d’avoir concocté cette nouvelle édition de la fête nationale avec une programmation rassembleuse et à l’image des Charloises et des Charlois », a renchéri le maire, M. Robert Bibeau.

Julien Belhumeur sera de la fête

Surfeur, globe-trotter, multi-instrumentiste et candidat remarqué à La Voix VI, Julien Belhumeur fera deux prestations en formule duo avec Vincent Côté. La première à 19 h 15 et la seconde à 20 h. Julien Belhumeur fait dans le style chansonnier avec un soupçon de plage et de feu de camp; la foule va en redemander!

Une programmation toutes générations

Tout au long de la journée, le Village de Charlo avec des manèges, des jeux gonflables, des carrousels de poneys et du maquillage sera ouvert aux petits.

Dès 17 h, Réjean Normand ouvrira le bal avec une activité de danse en ligne pour tous, présentée à l’intérieur du centre Saint-Jean-Bosco. À 20 h, la danse en ligne fera de nouveaux pas à l’extérieur, toujours menée par Réjean Normand et sa musique!

Une fringale? De la nourriture sera en vente sur place.

Les discours patriotiques sous le thème 2018 « Histoire de héros » seront prononcés par les voix de Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée, Véronique Hivon, députée de Joliette et Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette à 22 h 15. L’histoire de nos héros servira alors d’enseignement précieux pour susciter l’intérêt des Charlois à des grands exemples québécois du passé, du présent et même du futur!