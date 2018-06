Hébergement web fiable: quels sont les critères

Article commandité

Si le design d'un site web est important pour attirer des visiteurs, l'hébergement web est un aspect tout aussi crucial car c'est sur lui que repose le bon fonctionnement du site. À la base, l'hébergement sert à emmagasiner et traduire les données relatives au code du site, tout en permettant aux internautes d'accéder au site web en tout temps. Sachant cela, lorsque vient le temps de choisir un hébergeur, la fiabilité de celui-ci fait évidemment partie des critères principaux à prendre en compte.

Qu'est-ce qu'un hébergement web fiable?

En bref, pour qu'un hébergement web soit fiable, il doit permettre au site d'être disponible en tout temps et faire en sorte que le téléchargement des pages soit rapide. Pour ce faire, les meilleurs hébergeurs sont ceux qui sont bien équipés pour protéger leurs serveurs et effectuer des sauvegardes et mises à jour fréquentes de leurs systèmes. Les serveurs doivent aussi bénéficier d'une bande passante très efficace (allant au-delà de 100 Mbps).

Finalement, il est aussi conseillé d'opter pour un hébergeur qui offre des services techniques disponibles en tout temps en cas de problèmes. Dans le cas contraire, cela peut occasionner bien des maux de têtes lorsqu'un problème surgit en dehors des heures d'ouverture.

Les différents types d'hébergement web

Il existe plusieurs formules d'hébergement web. Chacune comporte ses avantages et désavantages. Pour trouver un service qui est fiable et qui correspond à nos besoins, il faut étudier ce qui est compris dans l'offre. En effet, un site e-commerce très hautement fréquenté n'aura pas les mêmes besoins qu'une simple page web de présentation ou qu'un blogue.

L'hébergement gratuit

Premier dans la liste, l'hébergement gratuit représente la base de la base. Il s'agit du type d'hébergement auquel on a recours lorsqu'on a un petit site personnel sur des plateformes telles que Wordpress ou Wix. Cependant, cette forme d'hébergement n'est pas reconnue pour sa fiabilité car le serveur, qui appartient généralement à la plateforme, est partagé parmi des milliers de sites web.

De surcroit, en échange de la gratuité de l'hébergement, on doit souvent accepter que des publicités soient placées sur notre site. Dès que l'on choisit d'opter pour l'hébergement gratuit, on accepte donc que notre site ne bénéficiera pas de bons services. Si l'on souhaite présenter un site web professionnel et efficace, il s'agit rarement de la meilleure option.

L'hébergement partagé

La prochaine catégorie d'hébergement est l'hébergement partagé, une formule économique qui est bien sûr plus efficace que l'hébergement gratuit. Tout comme cette dernière formule, le site est hébergé sur un serveur dont il partage l'espace avec plusieurs autres sites. Ceci dit, étant donné que l'on débourse un montant pour obtenir des services, le site est mieux protégé. Par contre, advenant le fait qu'un des sites avec qui on partage l'hébergement reçoive beaucoup de trafic, le nôtre s'en verra affecté du point de vue de la vitesse de chargement et de l'efficacité. Cela aura un fort impact sur la fiabilité de l'hébergement. Cette option est donc moins intéressante pour les sites qui ont un fort taux d'achalandage.

L'hébergement VPS

Semblable à l'hébergement partagé, l'hébergement VPS est tout de même plus fiable car le partage de serveur se limite à 20 sites internet, un chiffre beaucoup moins élevé que dans l'option précédente. De plus, chacun des sites bénéficie de la même quantité de mémoire, ce qui veut dire que si un d'entre eux reçoit soudainement beaucoup de visiteurs, les autres ne seront pas affectés.

L'hébergement dédié

En général, l'option la plus fiable parmi les formules d'hébergement est celle de l'hébergement dédié. Dans ce cas, un seul site se retrouve sur le serveur. Pour un domaine qui est très achalandé, il s'agit donc de l'option la plus intéressante. C'est aussi le cas pour les sites qui reçoivent des informations sensibles, car en effet, les autres types d'hébergement peuvent être davantage sujets aux problèmes tels que le piratage ou la surcharge d'utilisateurs. Toutefois, il faut savoir que l'hébergement VPS peut être tout aussi fiable que l'hébergement dédié, d'où l'importance de bien étudier les options auprès des hébergeurs.

Comment trouver un hébergeur fiable?

En premier lieu, on doit définir nos besoins en ce qui concerne l'hébergement. Combien est-on prêt à payer? Quel genre d'achalandage on reçoit? Quels sont les moments de la journée où notre site reçoit le plus de visiteurs? Est-ce que la confidentialité des données fait partie de nos besoins? Est-ce qu'on prévoit que notre site web va croitre dans les années à venir?

Une fois que ces critères ont été déterminés, vient alors le moment de trouver un hébergeur. Pour élire celui qui nous offrira les meilleurs services, on doit regarder si les services techniques sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et si les temps de chargement sont rapides et constants.

Au final, que ce soit pour un site e-commerce qui gère des milliers de transactions par mois ou pour un petit site d'entreprise, il est très important de faire un choix judicieux en ce qui concerne l'hébergement de celui-ci. C'est un aspect qui ne doit surtout pas être négligé et qui peut faire toute la différence entre un site qui vivote et un site qui remplit son plein potentiel, satisfaisant à la fois nos attentes et celles des visiteurs.

B2BQuotes.com