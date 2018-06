FADOQ – Région Lanaudière : Une organisation active, impliquée et mobilisatrice

La 47e assemblée générale annuelle (AGA) de FADOQ - Région Lanaudière a eu lieu le 4 juin dernier au club de golf Montcalm avec une participation record de près de 300 personnes. C'est signe d'une organisation active, impliquée et mobilisatrice.

« La région de Lanaudière a connu, cette année encore, une augmentation de ses membres soit 2 988 de plus que l’an dernier. Nous sommes donc fiers de représenter plus de 40 000 membres FADOQ lanaudois.» a déclaré Danielle Perreault, directrice générale.



Un spectacle significatif

Cette AGA a été suivie d’un dîner chaud et d’un spectacle de Renée Martel. Ce spectacle était une façon pour FADOQ – Région Lanaudière de remercier les nombreux membres et bénévoles qui œuvrent activement au sein du Réseau et de ses 48 clubs lanaudois. Accompagnée de ses deux musiciens, Renée Martel a livré ses grands succès en toute intimité aux membres de FADOQ – Région Lanaudière. Une prestation musicale, teintée de nostalgie, d’humour et d’humanité, qui a été fort apprécié par les gens présents.



Une organisation mobilisatrice

L’année 2017-2018 aura été riche en réalisations pour FADOQ – Région Lanaudière.

« Il y a un demi-million de membres au sein du Réseau FADOQ! Les personnes de 50 ans et plus constatent la force du Réseau et ils sont ainsi de plus en plus nombreux à y adhérer et à nous faire confiance. Notre région peut être fière des réalisations obtenues dans la dernière année notamment notre présence dans la défense des droits collectifs par nos représentations auprès des députés et élus, afin de les sensibiliser aux différents enjeux sociaux, économiques et en santé qui ont un impact direct sur la qualité de vies des 50 ans et plus », a mentionné Francine Ranger, présidente du conseil d’administration.

Au niveau national, le Réseau FADOQ a été actif, entre autres, dans les dossiers de la bonification du RRQ, de l’inscription automatique au SRG, des gicleurs dans les résidences pour aînés, de la mise en place d’une stratégie nationale pour les aînés ou encore au sein du conflit opposant le gouvernement libéral et l’association des optométristes du Québec.

Des gens qualifiés

Afin d’atteindre ses objectifs, de réaliser sa mission et de répondre aux besoins variés et croissants de ses membres, FADOQ – Région Lanaudière peut compter sur une équipe régionale multidisciplinaire, qualifiée et dévouée composée de huit personnes. De plus, c’est grâce à l’implication concertée entre chacun des membres du conseil d’administration régional et à leur saine gouvernance, que FADOQ – Région Lanaudière maintient, année après année, sa croissance.

Suite à cette AGA, le conseil d’administration actuel de FADOQ – Région Lanaudière est composé de Francine Ranger - collège travailleurs et présidente, Nicole Perreault - collège club et vice-présidente, André Cantin - collège droits sociaux et trésorier, Luce Gervais - collège santé, Mireille Asselin - collège environnement, Michel Rochon - collège affaires et Gilles Pitre - collège sport-loisir-culture.