Carolane Flamand, lauréate du Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération

Le 29 mai dernier, Carolane Flamand a reçu le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération. Rappelons que ce prix vise à souligner les contributions exceptionnelles, les pratiques novatrices et l’excellence dans les domaines liés à l’alphabétisation. Chaque année, treize prix sont remis, soit un par province ou territoire, rendant ainsi hommage aux efforts, à la ténacité et à la réussite des lauréates et lauréats.

La Commission scolaire et le Centre multiservice des Samares sont heureux de mettre en lumière le courage et la persévérance dont Carolane Flamand a fait preuve dans sa démarche d’alphabétisation à l’âge adulte. Avec le support du personnel enseignant du Centre de formation de Manawan, Carolane a utilisé des méthodes et des stratégies pédagogiques qui l’ont aidée à persévérer.

Carolane Flamand est aussi un modèle de persévérance pour sa détermination et sa volonté à orienter sa vie sous un jour nouveau. Elle influence positivement son entourage par son engagement à faire face aux différents obstacles qu’elles rencontrent tout en gardant le cap sur ses objectifs. Carolane Flamand est une fierté pour sa famille et sa communauté. La réussite de ses examens d’alphabétisation a agi sur elle comme un élément déclencheur, en lui donnant l’élan de poursuivre son parcours scolaire.

Citation de Philippe Couillard, premier ministre du Québec : « Véritable modèle de persévérance pour ses pairs, Carolane Flamand a pu, grâce à son parcours d’alphabétisation, définir un projet professionnel correspondant à ses aspirations. Son courage et le soutien constant de ses proches lui ont permis de poursuivre ses études dans le but de devenir infirmière. Elle a la ferme volonté d’aider les gens et se donne les outils pour y parvenir. C’est tout à son honneur. »

Cette distinction accorde une visibilité méritée à une élève engagée.