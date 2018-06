Prix méritas remis à Alexandra Gélinas pour son engagement citoyen en prévention du suicide

Alexandra Gélinas, jeune Lanoroise de 23 ans, a récemment été honorée pour son engagement citoyen exemplaire en prévention du suicide. L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) lui a remis le prix méritas Initiative citoyenne 2017-2018, qui souligne sa contribution exceptionnelle pour la cause.

Endeuillée à la suite du suicide de son grand frère il y a 16 ans, Alexandra organise depuis 2011 des événements-bénéfice pour la prévention du suicide. Elle est à l’origine du projet La vie en spectacle qui a rassemblé plus de 600 personnes lors de sa 4e édition tenue le 7 avril dernier, au Centre culturel de Joliette. Madame Gélinas a aussi mis sur pied Courons ensemble pour la vie, une course à obstacles qui aura lieu pour la troisième fois en août 2018. Ces événements ont permis d’amasser plus de 32 000 $ au profit de la cause et du Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL).

De la direction artistique du spectacle, en passant par la recherche de commandites, la promotion et la logistique, Alexandra ne compte pas ses heures pour arriver à ses fins. Elle a également su s’entourer d’une solide équipe de bénévoles désireux d’apporter leur contribution.

« Le mouvement de la prévention du suicide progresse grâce à des personnes déterminées et rassembleuses comme Alexandra », a commenté Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS. « Touchée par la cause, elle fait rayonner les messages de prévention partout dans sa région et devient ainsi, une solide ambassadrice », poursuit-il.

« Il allait de soi de proposer la candidature d’Alexandra pour ce prix national. Son dévouement hors du commun et sa capacité à mobiliser sa communauté font en sorte que les événements qu’elle organise contribuent à briser les tabous entourant le suicide dans Lanaudière. Nous sommes fiers d’avoir cette chance inouïe de travailler avec elle, et ce, depuis ses 16 ans », a témoigné Joyce Lawless, directrice du CPSL.

À propos de l’AQPS et des prix méritas

Depuis 1986, l’Association québécoise de prévention du suicide a pour mission de promouvoir la prévention du suicide et de réduire le suicide et ses conséquences en mobilisant le maximum d'individus et d'organisations. Les Prix méritas en prévention du suicide sont remis par un jury constitué d’administrateurs et de membres de l’équipe de l’AQPS. En tout, sept prix ont été remis en 2018. Liste des lauréats : www.aqps.info.

À propos du CPSL

Fondé en 2000, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est l’organisme reconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière pour agir en prévention du suicide dans sa région. Il offre une panoplie de services aux personnes en détresse, aux membres de leur entourage, aux intervenants, aux personnes endeuillées par suicide et autres personnes touchées par la problématique. Pour de plus amples renseignements sur le CPSL et ses services, visitez le www.cps-lanaudiere.org.

Besoin d’aide

Si vous avez besoin d’aide ou si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches, des ressources compétentes sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la Ligne québécoise de prévention du suicide 1 866 APPELLE (277-3553). Dans Lanaudière, c’est le CPSL qui a le mandat d’assurer la réponse à la ligne.