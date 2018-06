Une solution de taille pour la période des déménagements

La MRC de Joliette et les Municipalités de Notre-Dame-des-Prairies, Crabtree, Joliette et Saint-Charles-Borromée proposent une solution de taille à leurs citoyennes et citoyens pour la période des déménagements : des conteneurs de récupération spéciaux pour les boîtes de carton.

À partir du 20 juin, les personnes ayant un surplus de boîtes de carton à mettre au recyclage pourront utiliser ces conteneurs gratuitement. Ceux-ci seront accessibles jusqu’au 20 juillet pour les municipalités de Crabtree et Saint-Charles-Borromée et jusqu’au 1er août pour Joliette et Notre-Dame-des-Prairies.

Voici où retrouver les conteneurs :

Notre-Dame-des-Prairies

Garage municipal (33, rang Ste-Julie)

Joliette

Maison des jeunes (parc des Dalles, au coin des rues Saint-Pierre, Lépine et Mgr Forbes)

Parc Arthur-Normand (au coin des rues Henri-Châlin et Beaudry)

Église Sainte-Thérèse (740, rue Saint-Thomas)

Saint-Charles-Borromée

Garage municipal (570, rue de la Visitation)

Centrale d’eau potable Robert-Boucher (1020, rue de la Visitation)

Centre communautaire Alain-Pagé (10, rue Pierre-de-Coubertin)

Crabtree

Garage municipal (111, 4e Avenue)

Il est fortement recommandé de déplier les boîtes à recycler ou de les aplatir; il sera plus facile de les déposer dans le conteneur. Ces conteneurs sont uniquement destinés à recevoir du carton qui sera par la suite recyclé; en aucun cas il ne faut y mettre d’autres matières. Il est conseillé de se départir de ses déchets avant d’arriver sur les lieux. D’ailleurs, les différents règlements municipaux prévoient des mesures pour tout contrevenant laissant des déchets sur place.

C’est la deuxième année que la MRC de Joliette et les Municipalités participantes offrent ce service.