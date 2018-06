Marilou Lambert et Benoit Décosse, lauréats des « Prix Bernard-Normand » de la Fondation Desjardins

Félicitations à Marilou Lambert, finissante du programme Santé, assistance et soins infirmiers qui s’est démarquée cette année en méritant le « Prix Bernard-Normand » de la Fondation Desjardins pour la réussite et à Benoit Décosse, finissant du programme Mécanique automobile qui à son tour s’est démarqué en méritant le « Prix Bernard-Normand » pour son retour aux études. Tous deux ont reçu une bourse de 500 $ lors de la collation des grades du Centre multiservice des Samares qui a eu lieu le 6 juin dernier.

Marilou Lambert est une source d’inspiration par le courage et l’aspiration dont elle a fait preuve dans son désir de réorienter sa carrière. Elle s’est démarquée par son talent, son travail acharné et rigoureux et ses efforts lors des examens tant théoriques que pratiques. Tout au long de sa formation, elle a toujours pris bien soin de prioriser ses études. Marilou Lambert a la vocation et une réelle passion pour le domaine de la santé. Marilou Lambert détient les qualités recherchées en santé tel qu’être axé sur le service à la clientèle, l’empathie, le travail d’équipe, le sens de l’organisation et la gestion du stress.

Les lauréats sont en compagnie de Madame Kathie Cimon, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière et de Monsieur Michel Forget, président de la Commission scolaire des Samares. Benoit Décosse avait quitté l’école pour aller travailler en Colombie-Britannique. En 2016, il complète ses préalables et s’inscrit en Mécanique automobile. Ce retour aux études lui a permis de se rapprocher de sa famille et d’entreprendre un virage pour se sécuriser une nouvelle carrière à la hauteur de ces attentes. Au fil de sa formation, Benoit Décosse s’est impliqué et est vite devenu un modèle de persévérance pour ses collègues de classe et pour ses enfants.

Le Centre multiservice des Samares remercie tout le personnel qui, chaque jour, supporte nos élèves afin de les aider à atteindre leurs objectifs professionnels et souhaite à Marilou Lambert et à Benoit Décosse la meilleure des chances pour la suite de leurs parcours et projets d’avenir.

Les « Prix Bernard-Normand » sont le fruit d’un partenariat entre l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) et la Fondation Desjardins qui fait de la réussite éducative sa priorité. En misant sur la persévérance scolaire et le savoir, la Fondation Desjardins contribue à l’avancement de la société et au plein développement des personnes en les soutenant dans la réalisation de leurs rêves et de leurs ambitions.



Depuis 2001, le Centre multiservice des Samares offre de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle, de la formation à distance et des services aux entreprises et à la communauté, et ce, dans divers secteurs (administration, commerce et informatique, alimentation et tourisme, fabrication mécanique, santé, soins esthétiques, métallurgie, entretien d’équipement motorisé, bâtiment et travaux publics). C’est dans les douze établissements de formation répartis sur le territoire lanaudois que plus de 7 000 élèves y sont formés chaque année par des formatrices, formateurs, enseignantes et enseignants d’expérience et passionnés.