Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borrimée célèbrent les beaux jours à l'unisson

Cet été, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée célèbrent les beaux jours à l’unisson en offrant 25 spectacles gratuits, À ciel ouvert ! Au coeur de ce partenariat réside une envie commune de maximiser l’offre culturelle aux citoyens et citoyennes. Dès le 3 juillet et pour toute la belle saison, la région proposera du divertissement culturel, du mardi au vendredi.



La nouvelle brochure ainsi dévoilée présente plus de 25 spectacles gratuits, tous en plein air. Bosco naturellement musical, les Jeudis Musik’eau et les Vendredis acoustiques sont autant d’événements connus et appréciés qui sont de retour cet été avec une programmation impressionnante mettant en vedette des artistes tels que France D’Amours, Alain Dumas, Andréanne A. Malette, Florence K, Michel Pagliaro, Vincent Vallières et bien d’autres !



Les familles pourront quant à elles découvrir Le ciel et ses merveilles en participant aux activités de la section jeunesse de la brochure. Les traditionnels spectacles présentés au parc Antonio-Barrette de Joliette, les Rendez-vous famille au Boisé de Notre-Dame-des-Prairies et les Événements côté Jardin à Saint-Charles-Borromée occuperont les enfants avec une douzaine de représentations amusantes.

Ensemble, pour plus de visibilité



Il s’agit d’une première initiative commune en promotion de la culture pour Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée. L’idée est aussi fringante que l’été : le temps d’une soirée, apporter son coeur et sa chaise pour assister, en bonne compagnie, à de nombreux spectacles en plein air... Profiter, ici et à côté, d’une abondance de talents sur scène !



Les maires et mairesse des trois villes engagées dans cette association sont heureux du pas initié en ce sens et fiers du résultat :



« La culture est inscrite dans notre histoire et la culture, par définition, nous appelle à l’ouverture. Avec ce partenariat, nous nous employons à faire vivre et à développer une culture ouverte et vivante... Avec une pluralité de lieux et d’artistes, contribuant à toucher un large public. » - M. Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée.

« Nous sommes heureux que l’offre culturelle régionale puisse rayonner grâce à cette union. Notre beau coin de pays regorge de divertissements pour tous les publics. Une telle vitalité culturelle mérite de briller aux 25 spectacles gratuits. Tous et toutes pourront ainsi découvrir une variété d’artistes et de lieux enchanteurs» - Mme Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies.



« On savait déjà que chacune de nos municipalités faisait beaucoup pour animer les familles d’ici, mais le résultat de nos offres combinées dépasse mes attentes. Et avouez que cette nouvelle façon de promouvoir notre offre commune est gagnante! L’outil que nous avons réalisé ensemble nous assure de rejoindre encore plus de citoyens, de familles et de visiteurs » - M. Alain Beaudry, maire de Joliette.



Pour M. Jean Denommé, directeur de la Caisse Desjardins de Joliette, partenaire de la démarche, la qualité de l’offre événementielle gratuite méritait encore plus couverture. « Je vous assure qu’on voit rarement autant de présentations gratuites de cette qualité, en plein air, dans une région donnée. Cet été, les citoyens des trois municipalités sont invités à sortir tous les soirs ou presque, dans leur cour et chez leurs voisins. C’est vraiment beau ça! »



Avec autant d’occasions de plaisirs festifs, impossible de résister à l’envie de partir à la découverte de nos richesses culturelles!