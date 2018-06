La brigade verte de la MRC de Joliette prend d’assaut tout le territoire

La brigade verte de la MRC de Joliette est au travail et sillonne l’ensemble du territoire pour y faire de la sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles. Ayant amorcé officiellement leur mandat le 30 mai dernier, les six membres de la brigade seront sur le terrain jusqu’à la fin août. En plus de pouvoir la rencontrer lors des événements municipaux, la brigade verte ira aussi à la rencontre du contenu de vos bacs afin de vous aider à mieux gérer vos matières résiduelles.

Les membres de la brigade ont comme mission de renseigner et de sensibiliser les citoyens et les entreprises sur la saine gestion des matières résiduelles. Afin d’atteindre leurs objectifs, la MRC de Joliette a demandé à ces derniers d’explorer le contenu des bacs et d’identifier les matières qui pourraient se retrouver dans le mauvais bac. Pour se faire, ils laisseront un billet de courtoisie sympathique et éducatif au propriétaire du bac. « Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir, ce ne sont pas des amendes ou des contraventions, seulement des conseils et des trucs pour avoir de meilleures habitudes en gestion des matières résiduelles domestiques! » commente Marie-Christine Filteau, coordonnatrice en gestion des matières résiduelles (GMR) pour la MRC de Joliette.

La brigade ira à la rencontre des enfants dans les camps de jour du territoire, fera la tournée des restaurateurs désirant participer à la collecte des matières organiques et ira tout bonnement à la rencontre des citoyennes et citoyens. Tout le territoire de la MRC de Joliette sera visité. De plus, ils offriront des trucs et des conseils directement sur la page Facebook officielle de la MRC.

La MRC a introduit la brigade en 2016 au même moment où la collecte des matières organiques s’est vue implanter. Les six membres de la brigade viennent de la région et ont une passion pour l’environnement et le développement du territoire. Cette année les conseillères et les conseillers sont : Marie-Claire Robitaille, Émile Brabant, Kassandra Gorman, Aglaé Laberge, Philip-Étienne Martel et Thomas Langlois. Sur la photo ci-dessus, ils sont rejoints par Marie-Christine Filteau, coordonnatrice en GMR (complètement à gauche).