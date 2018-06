Service vieillir en demeurant dans sa communauté rurale

Le comité local vieillir en demeurant dans sa communauté rurale de Saint-Thomas (VDC) a inauguré le 25 mai dernier un tout nouveau babillard spécialement dédié aux ainés. Ce moyen d’information est à la disposition de toute la population, mais traite des sujets touchant la vie des personnes ainées. Le babillard est installé à la pharmacie Uniprix Santé Yannick Coulombe et Isabelle Parent. Cet ajout vient répondre au plan d’action de la Municipalité amie des ainés (MADA) de la Municipalité de Saint-Thomas.

C’est grâce au travail concerté des comités MADA et VDC que le babillard a pu voir le jour. Monsieur Alain Harnois a réalisé bénévolement ce babillard; la Municipalité de Saint-Thomas a assumé le coût des matériaux. Avec ces deux faces, le babillard a été conçu spécialement pour recevoir des feuillets informatifs. Madame Carmelle Harnois, elle aussi bénévole, s’assurera de la disponibilité des documents. M. et Mme Harnois sont d’ailleurs membres du comité VDC de Saint-Thomas.

Le dévoilement du babillard s’est fait à la suite d’une conférence donnée gratuitement par la Municipalité de Saint-Thomas et par son comité VDC. La conférence avait pour titre « Le lâcher-prise en vieillissant » et plus de 70 personnes étaient présentes. Tous ont dit avoir été très satisfait de leur rencontre avec Mme Lynn Lamoureux, thérapeute en psychosocial. Le tout s’est terminé par un dîner au poulet barbecue gracieusement offert par la Municipalité de Saint-Thomas.

Le Service vieillir en demeurant dans sa communauté est coordonné par la MRC de Joliette et touche les sept municipalités rurales de son territoire. Fonctionnant en comité formé de personnes ainées, chacune de ces municipalités développe des activités et des services spécialement conçus pour ce groupe de citoyennes et citoyens. Il est possible de participer aux activités de ces comités en s’inscrivant auprès de la coordonnatrice, Mme Natasha Sarrazin, en communiquant avec elle au 450 759-2237 poste 228.