Plus de 25 000$ pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Malgré le temps incertain, 290 marcheurs ont joint leurs pas aux 63 bénévoles lors de la marche pour l’Alzheimer 2018 qui avait lieu le 27 mai dernier à St-Charles-Borromée. Grâce à eux, c’est plus de 25 000 $ qui ont été amassés et qui seront réinvestis dans les services aux 8 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs dans la région de Lanaudière.

Ce qui a fait la particularité de cette édition a été l’implication de Zuruba, ensemble de percussions afro-brésiliennes qui a encouragé les marcheurs grâce à leurs rythmes entrainants et ensoleillés.

La Société Alzheimer de Lanaudière tient à remercier chacun des marcheurs, des donateurs et les bénévoles impliqués dans cette édition 2018. Elle souhaite mentionner spécialement l’implication et le soutien de la ville de St-Charles-Borromée qui a accueilli et rendu possible l’événement ainsi que Martine Vézina, de l’entreprise Le Plaisir de Bouger !, pour son implication en tant que présidente d’honneur, et ce, pour une quatrième année consécutive.

Merci aussi à nos partenaires provinciaux : le Groupe Investors et l’hôtel Château Laurier à Québec, à notre partenaire officiel M ta région, à nos partenaires de l’événement : Formation Urgences Lanaudière, M103,5 FM, le Journal L'Action, le Maxi de Rawdon, Les Dames de Cœur de Lanaudière, CFNJ 99 1 et 88 9, Madame Véronique Hivon - députée de Joliette, François Legault - député de l’Assomption, Gabriel Ste-Marie - député fédéral de Joliette, Mathieu Lemay - Député de Masson, Ruth Ellen Brosseau - députée fédérale de Berthier-Maskinongé, Distribution Falardeau et la Ferme Régis.

À propos de la Société Alzheimer de Lanaudière

La Société Alzheimer de Lanaudière est un organisme communautaire autonome ayant pour mandat d’offrir des services d’information et de soutien aux familles et aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer sur l’ensemble du territoire de la région de Lanaudière. Pour ce faire, elle met sur pied des campagnes de sensibilisation sur la maladie, des rencontres individuelles et familiales, des groupes échange pour les aidants, un groupe de soutien pour les personnes atteintes en début de maladie, le programme Répit Accompagnement Stimulation à domicile, des conférences, des formations à l’intention des intervenants et des aidants naturels, des références à d’autres ressources et plusieurs autres services.