Un livre coécrit par un enseignant du Cégep à Joliette

Technologie des granulats, 4e édition est un ouvrage de référence dans le domaine du génie civil auquel Frédéric Généreux, un enseignant du Cégep à Joliette, a grandement contribué pour sa récente parution. Une belle fierté pour l’établissement qui prône l’innovation et l’implication de son personnel autant dans sa communauté que dans son domaine professionnel.

L’enseignant, passionné et assidu, a de la difficulté à voiler son fervent enthousiasme lorsqu’il parle du livre qui, en plus d’être un atout pédagogique de grande qualité, est la référence de 14 cégeps de la province, de plusieurs universités et auprès d’une multitude de spécialistes du domaine du génie civil.

Un travail d’équipe soutenu



« C’est un honneur pour moi d’avoir pu travailler avec Pierre-Claude Aïtcin, un des coauteurs de cet ouvrage, car il est une sommité mondiale dans le domaine des matériaux de construction et du béton » raconte Frédéric Généreux de façon inspirée. « Mon apport à cette nouvelle édition améliorée a été marquant puisque j’ai ajouté ou actualisé du contenu technique et théorique, des croquis et des photos qui ont été capturés au Cégep à Joliette et dans la région joliettaine. »

Le manuel est le fruit d’un travail collectif entre plusieurs professionnels du génie civil, de la construction et les auteurs. La collaboration de plusieurs entreprises locales a d’ailleurs été bénéfique à la production de l’ouvrage quant à la justesse, la précision et les applications techniques des différents thèmes de l’ouvrage. La collaboration du département de génie civil, tout particulièrement de M. Jean-Louis Bastien, technicien de laboratoire, et de M. David Petit, enseignant est d’ailleurs à souligner. Une pensée particulière est dédiée à Mme Yolette Maurice, ancienne enseignante au collège qui a contribué à la troisième édition du manuel qui est malheureusement décédée 2014.

Le Cégep à Joliette félicite donc l’auteur, M. Frédéric Généreux, ainsi que tout le personnel impliqué dans l’accomplissement de ce projet qui est référence de premier plan autant théorique, pratique que normatif dans l’industrie du génie civil.

L’ouvrage de référence de Technologie de granulats, 4e édition est disponible chez l’éditeur Modulo ainsi qu’à la bibliothèque du Cégep à Joliette.