Un tournoi de volleyball bien mérité pour les enseignantes et enseignants de la région

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et le Syndicat de l’enseignement du Lanaudière (SEL-CSQ), accompagné de l’équipe de la campagne Prof, ma fierté!, tiendront un tournoi de volleyball ce samedi 2 juin, au parc du Bois-Brûlé de Saint-Charles-Borromée. Cet événement festif procurera un moment de détente bien mérité pour les enseignantes et enseignants de la région en ce blitz de fin d’année scolaire. Ils pourront compter sur la présence et les encouragements soutenus de l’humoriste Pierre Hébert, ainsi que de ceux de Josée Scalabrini, présidente de la FSE, qui seront sur place pour l’occasion.

« Nous allons à la rencontre des enseignantes et enseignants pour mieux connaître leur réalité, pour les écouter et aussi pour leur rappeler qu’ils font un travail extraordinaire tous les jours. La campagne de valorisation que nous menons a pour but de reconnaître les enseignants pour leur engagement dans cette profession à la fois exigeante et gratifiante. Ils travaillent fort pour faire de nos écoles et de nos centres des endroits où les élèves peuvent apprendre et s’épanouir, et ce, malgré des conditions qui ne sont pas toujours faciles », a déclaré la présidente de la FSE, Josée Scalabrini.

« On ne se rappelle pas assez que les enseignants, pour transmettre des connaissances et permettre les apprentissages, doivent écouter, consoler, encourager, faire rire et réfléchir, éveiller des passions, transmettre des valeurs et guider les élèves. Enseigner est un rôle fort inspirant qui laisse derrière lui le plus bel héritage qui soit. Les enseignantes et enseignants peuvent être fiers de ce qu’ils accomplissent. Ils font une réelle différence dans la vie des élèves », a rappelé François Breault, président du SEL.

Aide-mémoire

Quoi : Tournoi de volleyball Prof, ma fierté!

Qui : M. Pierre Hébert, comédien et humoriste

Mme Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

M. François Breault, président du SEL-CSQ

Date : Samedi 2 juin 2018

Heures : De 9 h à 15 h pour l’activité

*M. Pierre Hébert sera présent de 12 h à 13 h

Où : Parc du Bois-Brûlé

1016, rue de la Visitation

Saint-Charles-Borromée (Québec)

Veuillez prendre note que M. Hébert, Mme Scalabrini et M. Breault seront disponibles pour des entrevues. M. Hébert se montrera également disponible dans les jours suivants pour les médias de la région qui souhaiteraient parler de sa participation à la campagne Prof, ma fierté! de la FSE.

Rappelons que la campagne de valorisation Prof, ma fierté! en est à sa cinquième édition, et que la FSE travaille activement depuis près de 10 ans à faire connaître et reconnaître l’expertise, le talent et la passion des enseignantes et enseignants québécois.

Profils

La Fédération des syndicats de l’enseignement regroupe 35 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).