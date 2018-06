Les 7 étapes essentielles pour l’installation de fenêtres

Article commandité

Vous désirez procéder au remplacement ou encore à l’installation de nouvelles fenêtres? Dépendant du matériau de vos fenêtres (en aluminium, en bois, en PVC, etc.), vous aurez à suivre différentes étapes, mais en général, elles se ressemblent toutes, peu importe le matériau de construction utilisé.

À noter que ces étapes n’ont pas nécessairement à être suivies dans l’ordre à la lettre, mais qu’en général, elles résument bien la marche à suivre pour l’achat et l’installation de nouvelles fenêtres.

1. Prendre les mesures

Avant de procéder à l’achat de nouvelles fenêtres, vous devrez connaître les différentes mesures du cadrage de vos fenêtres. Pour cela, vous devrez procéder au mesurage exact des dimensions des cadres de vos fenêtres. Cette étape est essentielle pour assurer une efficacité énergétique, de même qu’une qualité d’installation optimale.

2. Choisir les bons matériaux de construction

Une fois que vous avez pris les mesures, vous êtes prêt à choisir le matériau de vos nouvelles fenêtres. Pour cela, vous aurez le choix entre une multitude de possibilités : fenêtres hybrides, en PVC, etc. Un expert sera en mesure de vous en dire plus sur les différentes options de fenêtres qui s’offrent à vous.

3. Démonter les anciennes fenêtres

Vous êtes maintenant prêt à retirer les anciennes fenêtres pour poser les nouvelles. Un bon installateur de fenêtres sera en mesure de retirer les anciens vitrages tout en prenant soin de ne pas abimer les différentes composantes ni les pièces de finition. Si votre budget vous le permet, il est conseillé de procéder non seulement au remplacement de votre vitrage, mais également au remplacement de vos cadres.

4. Inspecter l’ouverture

Un bon installateur procédera à l’inspection de l’ouverture des fenêtres et de l’état du cadrage. Cela permettra de donner de meilleurs résultats. En effet, c’est à cet instant que l’on peut procéder aux réparations du cadrage et au retrait de la pourriture et des nids d’insectes, s’il y en a qui se cachent dans la structure. Une ouverture en parfait état a plus de chances d’offrir de meilleurs résultats pour la pose de nouvelles fenêtres.

5. Positionner la fenêtre

Il s’agit d’une étape importante, puisqu’elle déterminera la position finale qu’occupera la fenêtre dans le cadrage. Sans la fixer, le but de l’exercice est de trouver le meilleur emplacement pour maximiser l’efficacité énergétique du vitrage et pour réduire les pertes de chaleur une fois la fenêtre fixée.

6. Fixer la fenêtre

Après avoir déterminé l’emplacement idéal, l’étape suivante est la fixation de la fenêtre au cadrage. Pendant cette étape aussi appelée calage et ancrage, l’installateur fixe des cales de qualité aux bons endroits afin que la fenêtre tienne en place parfaitement sans être écrasée par la charpente.

7. Isolation et finition

Pour garantir une efficacité énergétique, l’installateur procède à l’isolation des fenêtres en appliquant des joints scellants et divers produits pour assurer une bonne étanchéité. C’est aussi à cette étape que les travaux de finition sont réalisés : installation de solins, recouvrement des tablettes, remplacement des moulures, etc.

En général, en suivant toutes ces étapes, vous devriez être en mesure d’obtenir des fenêtres de qualité pour votre résidence ou commerce. Pour de meilleurs résultats, faites réaliser l’installation de vos fenêtres par un professionnel.