Pourquoi le nettoyage de la fosse septique est-il nécessaire?

Article commandité

Contrairement aux propriétés reliées au système d’égout municipal, si votre résidence possède une fosse septique, vous devez procéder à des tâches d’entretien supplémentaires à l’occasion. En plus de la vidange régulière, vous devez veiller au nettoyage périodique de votre fosse septique. La vidange et le nettoyage sont deux opérations étroitement liées.

Veiller au bon état de l’installation

Pour que votre fosse septique demeure fonctionnelle longtemps, vous devez vous assurer qu’elle est nettoyée régulièrement. En effet, cette procédure vous permet d’assurer l’efficacité générale de vos installations tout en écartant des problèmes potentiellement importants.

La vidange de votre fosse septique doit être effectuée tous les deux ans ou lorsque le niveau des boues atteint la moitié de la fosse, selon le nombre de personnes qui habitent dans votre résidence. Il existe des appareils pour mesurer le niveau des boues afin de vous aider à déterminer s’il est temps de procéder à une vidange.

Par la suite, un bon nettoyage prévient les dépôts dans la fosse. Il évite aussi que les graisses et les solides engorgent le système de drainage conduisant au champ d’épuration. Par ailleurs, le nettoyage empêche les mauvaises odeurs de remonter à l’intérieur de votre maison ou encore de s’échapper de la fosse septique à l’extérieur.

Ce sont donc plusieurs bonnes raisons de réaliser le nettoyage de votre fosse septique lors de la vidange ou lorsque cela devient nécessaire. N'hésitez pas à solliciter une entreprise spécialisée pour un nettoyage efficace de votre fosse septique, peu importe le moment. Celle-ci pourra ensuite vous remettre une attestation de nettoyage, ainsi qu’un rapport écrit des travaux avec des mises en garde ou des recommandations.

Précisions sur la vidange et le nettoyage

Selon les lois et réglementations en vigueur actuellement, sachez qu’il est obligatoire que la vidange et le nettoyage de votre fosse septique soient réalisés par une entreprise qui se consacre à ces activités. C’est en grande partie pour éviter de contaminer les sols environnants avec le contenu de la fosse septique et s’assurer d’une manipulation adéquate des boues.

Étant donné que le fonctionnement de la fosse septique repose sur la présence de bactéries anaérobies pour liquéfier les solides, la fosse ne sera jamais complètement vide après une vidange ou un nettoyage. Il faut que la flore bactérienne puisse se refaire à l’aide des bactéries déjà présentes.

Sans cela, l’efficacité de la fosse septique sera incomplète. Le système de drainage risque alors de s’engorger et le processus d’épuration sera inachevé, permettant aux contaminants d’atteindre les eaux environnantes, y compris celles de votre puits.

Puisque la fosse septique et le champ d’épuration sont des installations coûteuses, il vaut mieux prendre les devants et vous assurer que tout fonctionne correctement. Comme nous venons de l'expliquer, cela ne peut se faire que par la vidange de la fosse septique au moment opportun et par l’entretien et le nettoyage fréquent des installations septiques à l’aide de professionnels. En faisant tout cela, vous prévenez de graves problèmes.