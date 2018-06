5 conseils pour un éclairage commercial optimal

Article commandité

L’importance d’un choix adapté à la situation

Vous êtes peut-être propriétaire d’un magasin à grande surface ou d’un entrepôt. Vous serez sans doute d’accord pour dire qu’il n’y règne pas du tout la même ambiance que dans un restaurant décontracté, une librairie ou un café étudiant. Cela mène à une question intéressante : qu’est-ce qui contribue le plus à créer ces différentes ambiances? Avant même de mentionner le mobilier, l’agencement des couleurs ou l’aménagement intérieur, nous devons parler d’éclairage.

La différence entre un entrepôt éclairé à l’aide de néons fluorescents et un restaurant aux lampes tamisées est flagrante. Pourtant, on accorde souvent peu d’attention aux lumières. C’est pourquoi c’est au propriétaire d’y songer afin de faire les bons choix. Les travaux d’électricité impliqués doivent être effectués par un entrepreneur électricien qui saura vous diriger vers les solutions les plus pratiques pour votre commerce.

Comment faire les meilleurs choix?

1. Faites évaluer vos installations actuelles. Un spécialiste sera en mesure de faire un examen minutieux et de vous recommander des solutions personnalisées pour optimiser tant l’éclairage intérieur qu’extérieur, et ce, même en hauteur.

2. Rappelez-vous : moins, c’est plus. Il est important d’avoir un bon éclairage pour des raisons bien pratiques, sans mentionner la question de la sécurité. Mais un éclairage aux néons verdâtres donnera un aspect froid et impersonnel à votre commerce. Il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives pour les plus grandes surfaces, informez-vous auprès de votre électricien en fonction de l’ambiance recherchée.

3. Renouvelez vos installations. Des rénovations majeures peuvent coûter cher, mais changer le style et l’emplacement de quelques luminaires peut faire un grand bout de chemin. Si vous cherchez à attirer l’attention sur différents aspects de votre commerce ou sur des endroits précis, adapter l’éclairage peut s’avérer une solution économique et facile pour changer de style. Vous n’aurez même pas à toucher au mobilier!

4. Optez pour un système d’éclairage commercial DEL. Cela occasionnera bien sûr une dépense considérable au départ. Mais à long terme, l’éclairage DEL se révélera plus économique et plus pratique. La durée de vie des ampoules DEL est nettement plus longue que celle des lumières classiques: vous aurez donc à les remplacer moins souvent. Elles consomment très peu d’énergie, ne dégagent pratiquement aucune chaleur et sont entièrement recyclables! Il s’agit d’une économie importante pour les entreprises pour qui l’éclairage représente souvent entre 20 et 50 % de la facture d’électricité.

Si possible, installez des détecteurs de mouvement dans les endroits moins fréquentés tels que les toilettes, les salles d’entreposage, etc. Cela aidera à réduire la consommation d’énergie et l’utilisation des ampoules. Bien qu’il soit parfois impossible d’avoir recours à cette solution, vérifiez si cette option serait envisageable à certains endroits dans votre commerce.

Faites appel aux services d’un électricien spécialisé dans l’installation et l’entretien de systèmes d’éclairage commercial pour connaître les différentes options qui s’offrent à vous. Il se fera un plaisir de vous conseiller tout en considérant vos besoins, vos préférences et votre budget.