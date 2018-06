Quelles sont les caractéristiques d’un barbecue au gaz de luxe?

Article commandité

L’été, c’est votre saison. Vous sortez votre cuisine à l’extérieur, vous recevez votre famille et vos amis toutes les semaines, vous adorez préparer de délicieux repas sur le grill. Pour vous permettre de vivre votre passion de la nourriture intensément chaque été, il vous faut donc la Cadillac des barbecues au propane.

Or, le marché du grill est tellement diversifié qu’il n’est pas toujours simple d’y voir clair. Quels sont les critères indispensables pour un barbecue au gaz haut de gamme qui répond à vos besoins?

Performance et résistance

Pour déterminer le niveau de qualité d’un barbecue, l’évaluation de la performance est une bonne piste de départ. Vous pouvez vous fier au nombre de BTU, mais il existe d’autres critères tout aussi importants dont il faut tenir compte.

Ainsi, le mode de diffusion de la chaleur, la taille de la surface de cuisson et la conception de l’appareil sont également de bons indicateurs. Par ailleurs, un thermomètre intégré situé près des grilles sera plus précis que s’il est situé dans le haut du couvercle.

D’autre part, les barbecues haut de gamme sont des appareils durables et très résistants. Leur durée de vie utile est en moyenne de dix à quinze ans, comparativement aux cinq à dix ans des modèles les plus populaires.

Cela s’explique par le fait que les barbecues haut de gamme sont fabriqués avec des matériaux très résistants, que ce soit pour la coque extérieure, les grilles de cuisson ou même les diffuseurs de chaleur. Acier inoxydable, porcelaine et fonte industrielle sont donc des options à privilégier.

Autres caractéristiques intéressantes

Quand on pense à un barbecue de luxe, on imagine souvent un barbecue encastrable. Et ce n’est pas faux. Ce type d’appareil vous permet de vous aménager une cuisine extérieure complète et personnalisée qui répondra entièrement à vos besoins. C’est sans doute le summum du barbecue haut de gamme.

Cependant, cela ne convient pas à tout le monde et la majorité des barbecues au gaz encastrables sont également offerts sur une base à roulettes. Sans offrir une cuisine complète, ces modèles sur pied vous proposent tout de même une foule d’accessoires pratiques, comme un brûleur latéral vous permettant de préparer un accompagnement ou encore du rangement varié, sous forme d’armoire, de tiroir ou de tablettes.

Enfin, certains barbecues haut de gamme proposent d’autres caractéristiques intéressantes, comme un éclairage interne lorsque vous soulevez le couvercle pour vérifier la cuisson de vos aliments ou encore des allumeurs électroniques. Certains modèles proposent également des pièces, comme les diffuseurs, qui vont au lave-vaisselle.

Plus vous magasinerez afin de choisir le meilleur barbecue au gaz pour vous, plus vous verrez de fonctionnalités spécialisées et variées qui attireront votre attention. Pour démêler tout cela, n’oubliez pas de vous demander lesquels de ces éléments sont essentiels pour vous. En faisant votre choix, tenez compte avant tout du nombre de personnes pour qui vous allez cuisiner en moyenne, de votre fréquence d’utilisation et de votre budget, naturellement. N’hésitez pas à demander l’aide d’un spécialiste pour vous épauler.