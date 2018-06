5 plantes à privilégier pour les intérieurs peu lumineux

Article commandité

S’il n’est pas un secret que la plupart des plantes ont besoin de beaucoup d’eau et de soleil pour vivre, certaines sont plus résistantes que d’autres. Si votre intérieur est peu lumineux, vous feriez bien d’opter pour l’une de ces plantes ! Petit tour d’horizon des plantes ayant le moins besoin de luminosité.

Quel type de plante privilégier ?

Parmi les plantes vertes et les plantes fleuries, certaines requièrent plus d’attention que d’autres, à commencer par des vaporisations d’eau régulières, ou une exposition au soleil constante. Vous l’apprendrez bien vite en consultant un mini-guide d'entretien de vos plantes d'intérieur : arrosage, fréquence du rempotage, exposition…

Mais alors, que faire si votre intérieur n’offre qu’une luminosité limitée ? Il faut tout simplement orienter votre choix vers :

Une plante qui ne craint pas la chaleur

Une plante décorative qui ne nécessite qu’un bon engrais

Une plante grasse, qui nécessite moins d’entretien

Alors, quelle plante d’intérieur choisir maintenant ?

Notre top 5 des plantes d’intérieur qui n’ont pas besoin de lumière

Toutes peuvent grandir et se plaire dans un environnement mal éclairé, mais certaines conviendront sans doute un peu plus à vos attentes.

Le spathiphyllum, le plus résistant

Cette plante fleurie, que l’on appelle aussi « fleur de lune », convient parfaitement aux espaces peu lumineux. C’est un végétal vivace, qui ne craint que les araignées rouges : autant dire qu’il vous durera quelques mois (voire quelques années).

Côté entretien, il faut savoir s’y mettre : en été, un arrosage journalier est nécessaire, mais seulement par quinzaine en hiver. Le rempotage se pratique au printemps, sans que cela n’affecte l’évolution de la plante.

Il existe trois types de spathiphyllums, dont les tailles varient entre 50 cm et 1 mètre de pousses.

Comptez entre 29$ et 45$ pour une jolie pousse.

Un dieffenbacha, parfait pour les salons peu éclairés

Vous cherchez une plante verte facile à entretenir et qui donnera du cachet à votre salon ? Le dieffenbacha est la plante toute trouvée ! Son feuillage lumineux, à la fois blanc et crème, ne requiert que peu d’entretien et peut pousser jusqu’à 60 cm. Ajoutez cependant des billes d’argile pour faciliter le drainage de l’eau.

Un seul bémol : cette plante peut présenter une sève toxique, il est donc essentiel de la laisser hors de portée des enfants.

Côté prix, comptez entre 25$ et 40$.

L’haworthia, à l’ombre des murs

Cette plante grasse peut être décrite en deux mots : « absolument mignonne » ! On la retrouve dans les cuisines ou les salons, en raison de sa petite taille, très pratique. Vivaces et succulentes, elles peuvent atteindre 10 cm de hauteur.

Ses feuilles sont tantôt grises, tantôt bleutées, ce qui est très agréable sur le plan visuel. Elles apprécient le soleil, mais peuvent se plaire dans une lumière tamisée.

Côté prix, comptez entre 11$ et 30$.

Le calathea, une espèce haute en couleur

Cette plante verte présente un feuillage graphique, relativement original. C’est cette esthétique qui plaît beaucoup pour les intérieurs contemporains. Originaire d’Afrique du Sud, cette plante demande cependant un haut niveau d’entretien.

En effet, son feuillage est très fragile : il n’en repousse que deux ou trois par an, et les feuilles peuvent aller jusqu’à 60 cm de hauteur. Il faut pour autant instaurer un climat chaud et humide (grâce à un arrosage régulier toute l’année) pour permettre une belle croissance.

En revanche, elle préfère une lumière tamisée à une exposition directe au soleil : c’est parfait pour votre intérieur !

Côté prix, comptez entre 16$ et 34$.

Le clivia, à arroser si nécessaire

Cette plante fleurie remplit les intérieurs avec brio : ces fleurs de couleur vive, généralement orange, sont très lumineuses. Pour autant, pas besoin de lumière : ces plantes s’accommodent facilement d’un intérieur sombre.

Le feuillage n’est même pas affecté par le manque de lumière, seule la floraison peut être moins impressionnante. Pour l’entretien, vaporisez de temps à autre un peu d’eau. C’est une plante qui se retrouve dans toutes les pièces de la maison, quel que soit le niveau de luminosité !

Côté prix, comptez entre 9$ et 25$.

Salon mal orienté ? Espace restreint ? Maison peu lumineuse ? Ce n’est pas un problème : certaines plantes donneront à votre intérieur une touche de gaieté et de bien-être. Il suffit de bien la choisir !