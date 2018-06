5 idées de home staging pour un salon plus spacieux

Article commandité

Comme son nom l’indique, le home staging vise à créer une valorisation immobilière, et ce, uniquement à l’aide de ce que vous possédez : vos murs, votre espace, votre décoration. Cela signifie que, si vous voulez vendre ou louer votre bien immobilier, il faut mettre en valeur cet espace. C’est là que le home staging intervient : l’idée est de pouvoir faire paraître l’espace le plus grand possible, en prenant quelques clichés. Comment faire de votre salon un lieu incontournable ? C’est parti, suivez le guide !

Un seul mot : désencombrer la vue

Si vous voulez en savoir plus sur le home staging et les bonnes pratiques, il suffit de regarder quelques émissions de télévision comme « Vendre ou Rénover », diffusée sur Canal Vie. Les designers de l’émission vous rappelleront un critère important de cette pratique immobilière : il faut laisser de l’espace vide !

Les vieux meubles, ceux que vous n’utilisez pas ou encore, bref, tout ce qui semble être en surplus dans la pièce doit être stocké ailleurs, dans le garage ou bien sous les combles. De cette manière, votre salon semblera si grand !

La luminosité, un allié important

Pour faire des photos de qualité, qui donnent une impression de profondeur, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà un espace immense : il suffit de jouer sur les formes, les couleurs et, mieux encore, sur les luminosités.

Un salon bien éclairé est un salon agréable à vivre. Il ne fait aucun doute qu’en mettant votre salon en valeur grâce à ses jolies baies vitrées sera toujours positif. Si vous n’avez pas de baie vitrée, trouvez la source de lumière la plus importante et aménagez vos meubles autour de cette dernière. La sensation de profondeur sera plus grande.

Avoir une maison propre comme un sou neuf

Pour séduire à travers une photo, il faut bien entendu présenter un espace libre, grand et bien organisé, mais aussi… Bien rangé ! C’est un détail que beaucoup négligent au moment de la prise des photos, mais une poubelle qui n’est pas sortie ou un torchon qui est posé sur le rebord du canapé, ça ne fait pas bonne impression !

Il faut nettoyer votre salon de fonds en comble, pour que ce dernier semble le plus neuf possible. N’hésitez pas à « tricher » un peu, en retirant tout ce qui peut être difficile à nettoyer (tableaux aux murs, porcelaine, bibelots).

Quelques travaux de rénovation du salon pour une image réussie

Parfois, quelques rénovations peuvent s’avérer nécessaires pour donner à votre salon tout son éclat. Une pratique de home staging consiste à dire que tous les trous doivent être bouchés, toutes les lattes de plancher usagées remplacées, ou encore, toutes les marques d’usure effacée.

Il peut y avoir de tous petits travaux, comme l’installation d’un tapis de couleur neutre ( taupe) pour donner de la dimension à votre pièce, comme de grands travaux, qui consisteront en l’abattement d’une cloison entre le salon et la cuisine, pour agrandir l’espace de vie.

Rendez à l’espace toute sa neutralité

Enfin, pour une stratégie de home staging réussie, à fortiori dans le salon, vous devez retirer toutes les marques personnelles de la pièce : photos, créations personnelles, tableaux, décorations… Tout ce qui représente vos goûts, en dehors des meubles, doit être déplacé.

En effet, le but du home staging est que le futur acquéreur se projette rien qu’en voyant la photo du salon. Il doit pouvoir s’imaginer avec sa propre famille, d’où l’intérêt d’avoir un espace le plus neutre possible. Pour cela, privilégiez aussi les couleurs classiques et intemporelles, comme le noir, le gris, le blanc ou encore le beige.

Rappelez-vous bien que le home staging n’est pas du tout synonyme de camouflage : il s’agit plutôt d’une réorganisation de l’espace et de l’actuelle disposition pour optimiser l’ensemble et le rendre plus attrayant. Certains conseillers immobiliers en ont fait leur métier : n’hésitez pas à les contacter, vous pourrez faire augmenter le prix de la maison de 2 à 3% !