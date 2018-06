Réparation et entretien de pompe pour puits

Article commandité

Vous possédez un puits à la maison et vous vous demandez à quelle fréquence l’entretenir et comment réparer la pompe pour puits si celle-ci éprouve des problèmes?

Afin de maximiser la qualité de l’eau domestique que vous puisez, il est important de veiller au bon fonctionnement de votre puits et également de procéder à la réparation de votre pompe au besoin. Voici ce qu’il faut savoir sur la réparation et l’entretien de pompes pour puits.

Qu’est-ce qu’une pompe pour puits et à quoi sert-elle ?

Tout d’abord, il est important de savoir qu’il existe deux types de puits : les puits artésiens et les puits de surface. Tandis que les puits de surface puisent leur source d’eau dans la nappe phréatique de la terre, donc dans la couche peu profonde, les puits artésiens puisent leur source d’eau sous le roc, dans ce qu’on appelle la nappe aquifère, soit une nappe localisée sous une couche de sol.

L’eau puisée est ainsi beaucoup plus profonde (en général entre 25 et 30 pieds de la surface du sol) et aussi de meilleure qualité que l’eau de la nappe phréatique. Cette dernière étant plus proche de la surface du sol, les chances qu’elle soit contaminée par les eaux de pluie et les autres contaminants sont plus grandes que l’eau située dans les couches plus profondes de la terre.

Bien qu’utilisant des systèmes différents, les deux types de cavités utilisent des pompes afin de leur permettre de pomper l’eau et de la faire remonter à la surface. Il existe différents types de pompes à puits (manuelle, submergée ou encore de type surpresseur), toutes ayant la même fonction.

Pour les forages de plus de huit mètres sous la surface, il est conseillé d’utiliser la pompe submergée, tandis que dans les autres cas, la pompe manuelle peut être installée. Dans tous les cas, un spécialiste en forage de puits sera en mesure de vous dire quel type de pompe correspond le mieux à vos besoins.

Faire appel à un expert

En fonction du type de pompe et de puits dont vous disposez, vous devrez veiller au bon fonctionnement de votre système de puisage. Si vous constatez que vous avez des problèmes avec votre système de plomberie, c’est-à-dire que l’eau ne coule pas abondamment dans vos robinets ou encore que votre eau est contaminée, il se pourrait que vous éprouviez des problèmes de pompage d’eau avec votre puits. Celui-ci pourrait être mal scellé et faire en sorte de laisser entrer de l’eau de surface du sol dans votre résidence.

Dans un tel cas, il est recommandé de faire appel à un expert qui pourra procéder à une inspection de votre système de puisage et par la suite vous recommander la solution appropriée. Il pourra soit procéder à la réparation de votre pompe ou encore au remplacement ou à toute autre opération permettant de rétablir le bon fonctionnement de votre pompe et de votre système de puisage.

En somme, pour vous éviter des soucis, confiez la réparation et l'entretien de votre pompe de puits à des techniciens chevronnés. De cette manière, vous dormirez la tête tranquille en sachant que votre système d’alimentation en eau potable sera efficace et sécuritaire.