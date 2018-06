Comment accélérer votre évolution professionnelle ?

Article commandité

Alors que les perspectives d’évolution professionnelle se manifestent après quelques années de carrière, il est important de connaître les bons outils pour accélérer son évolution professionnelle. Que vous souhaitiez gravir les échelons au sein d’une entreprise, ou bien rattraper une formation dans un autre secteur d’activités, voici quelques conseils pour mener votre projet à bien !

Avant d’accélérer, faites le point

En milieu de carrière, une question va nécessairement se poser : « ai-je atteint le plafond de verre, ou bien, ai-je encore des marges d’évolution ? ». Cela va nécessairement affecter votre travail et votre vision des choses, c’est pourquoi faire un bilan de compétences est important. En quoi consiste ce bilan ? En quelques mots, il permet de vous situer professionnellement, grâce à :

Des entretiens individuels avec des professionnels de l’orientation

Des tests de compétences, pour déterminer votre niveau dans certains domaines

Des échanges avec différents organismes, pour jauger de votre « valeur d’embauche »

Ce bilan de compétences s’établit en plusieurs étapes et après quelques heures de travail. Le but est de rassembler un maximum de données, dans un but :

Trouver votre voie professionnelle

Réussir une reconversion professionnelle même après 40 ans

Définir un projet de formation

Votre évolution professionnelle ne dépend pas que des décisions prises par vos supérieurs : elle dépend aussi de votre capacité à vous investir dans un poste, sur le long terme. Prenez donc le temps de voir où vous en êtes : êtes-vous prêt à continuer dans cette entreprise pendant des années ? Aimez-vous votre poste actuel ? Recherchez-vous plus de responsabilités ?

Procédez à une reconnaissance de vos acquis

Une fois cette première phase passée, vous pourrez vous tourner vers une mise en pratique active :

Quelles sont vos compétences avérées, que vous pouvez prouver ?

Quelles sont vos qualités interpersonnelles ?

Quel est le secteur dans lequel vous êtes le plus à l’aise ?

En effet, toute évolution de carrière s’accompagne d’un questionnaire réalisé par les ressources humaines de l’entreprise concernée. Le but est de mieux cerner vos attentes, pour vous proposer des orientations adaptées.

Ce bilan peut alors être une occasion d’identifier les lacunes vous empêchant d’obtenir un poste ou une avancée de carrière. Il peut s’agir, par exemple :

D’un diplôme ou d’une équivalence

D’une compétence spécifique, dans un domaine

D’une mise à niveau (informatique, utilisation de logiciels)

Après l’avoir identifié, vous n’avez plus qu’à mettre en place votre projet. Pour cela, un peu d’anticipation et de veille sont nécessaires.

Détectez les bonnes opportunités

En un mot : il faut rester actif ! Ce n’est pas en attendant que les offres d’évolution vont tomber. Il faut adopter une attitude cohérente. Par exemple, si vous souhaitez évoluer au sein de la même entreprise :

Parlez à votre manager ou votre directeur de votre volonté d’évolution

Évoquez-le aux ressources humaines

Mentionnez dans votre entourage cette envie d’avancement de carrière

À l’inverse, si vous souhaitez quitter votre entreprise actuelle, il est préférable de faire vos recherches progressivement, et de ne rien précipiter. Le jour où vous pensez tenir l’offre la plus adaptée pour vous, annoncez-le à vos collègues et supérieurs.

Le bilan de compétences est une démarche entièrement personnelle pour laquelle vous n’avez pas besoin de vous justifier. Dans certains cas, l’entreprise pourra même prendre en charge les frais inhérents à la définition de votre projet d’évolution professionnelle !

Pour détecter les bonnes opportunités, voici quelques bons conseils à suivre :

Soyez actif sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn

Activez votre réseau professionnel : le bouche-à-oreille, il n’y a rien de mieux !

Vérifiez régulièrement les petites annonces des entreprises convoitées

Participez à des rencontres ou des meetings organisés par l’entreprise

Faites preuve d’initiative et soyez positif

Nul doute qu’avec tous ces conseils, vous trouverez un moyen d’accélérer votre évolution professionnelle.

Accélérer son évolution professionnelle se résume à plusieurs étapes, y compris celle de faire le point sur vos connaissances et compétences. Vous pourrez alors identifier plus clairement quelles opportunités s’offrent à vous, et vous positionner !