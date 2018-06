Premier achat immobilier pour une jeune famille : condo ou maison ?

Article commandité

Le premier achat immobilier n’est pas à prendre à la légère, d’autant plus pour une jeune famille : les enjeux sont bien trop grands ! Alors, comment faire votre choix entre une maison ou un condo, pour un premier achat ? On vous donne quelques pistes pour prendre votre décision !

Les critères à prendre en compte pour votre achat immobilier

Un achat immobilier de jeune famille, ça ne s’improvise pas, d’autant qu’il vous faut généralement un prêt hypothécaire (ou une préapprobation hypothécaire) pour débuter les recherches efficacement. Oui : avoir ces informations en amont vous permet de rechercher des biens immobiliers dans la fourchette idéale de vos prix !

Il y a donc quelques critères prioritaires à prendre en compte :

Le budget d’achat, qui doit bien entendu correspondre à ce que vous possédez

Les coûts annexes, qui correspondent à d’éventuels frais de rénovation, en intérieur comme en extérieur

Les frais divers, qui comprennent les dépenses administratives, les taxes

L’entretien au quotidien, comme le jardin et les haies, la devanture de la maison

Les équipements en place, qui sont plus ou moins économiques

L’emplacement, qui influe fortement sur les tarifs du marché, mais aussi sur les montants des taxes locales

L’espace et la décoration : inutile d’acheter quelque chose qui ne vous plaît pas !

Vous allez donc démarrer votre recherche avec une idée précise en tête (le nombre de chambres, les équipements extérieurs, un système de chauffage particulier), mais restez flexible et sachez apprécier ce que vous trouverez.

D’ailleurs, plutôt condo ou maison ?

Le condo, les avantages de la vie en copropriété

Le principal critère pour choisir un condo, c’est bien de voir qu’il s’agit d’une copropriété. Cela signifie beaucoup de choses en termes d’entretien, mais aussi de coûts. Les charges sont réparties entre les propriétés, mais l’ensemble des travaux réalisés sont faits par des professionnels. Cela économise du temps, et de l’énergie !

Le condo peut avoir d’autres avantages :

Un prix plus accessible, surtout pour un premier achat immobilier

Seule votre partie privative doit être entretenue, ce qui représente une charge moindre

Il peut exister des services complémentaires propres aux condos, comme un gym ou une piscine

En ce qui concerne le prix et la décoration, il en existe tellement… Qu’il est préférable de voir par vous-même !

En revanche, l’inconvénient principal est, bien entendu, que vous n’êtes totalement maître d’aucune décision : cela revient à la copropriété qui peut prendre certaines décisions à votre place, ou en prendre d’autres avec votre consentement (vote). Cela peut être frustrant pour beaucoup, d’autant que vous êtes soumis à certaines lois de vivre-ensemble, comme les nuisances sonores.

La maison, les avantages de la liberté totale

L’avantage principal d’une maison, c’est bien la liberté de mouvement et de décision qu’elle offre, contrairement au condo. Il n’est pas difficile de profiter des avantages d'une maison unifamiliale, qui offre de l’espace pour des rénovations.

Parmi les avantages récurrents, on retrouve :

Le fait qu’une maison soit un investissement financier intéressant sur le long terme (grâce à l’augmentation de sa valeur)

Elle peut être sur plusieurs étages, pour donner à chacun toute la liberté nécessaire

La qualité de vie est sensiblement plus élevée, car les emplacements peuvent être totalement isolés comme en plein centre-ville

Les inconvénients sont principalement d’ordre financier, il peut s’agir du fait que vous maîtrisiez absolument tout dans cette maison, y compris les petits tracas. Vous n’échappez donc pas aux réparations et aux rénovations, et avez intérêt à avoir la main verte ou l’esprit bricoleur ! Ou bien, que vous soyez capable de mettre la main à la poche, d’où l’intérêt de vérifier les niveaux d’entretien.

Condo et maison ont donc des avantages et des inconvénients respectifs : tout dépend alors de votre situation personnelle, financière et de vos objectifs. Un conseil : préparez-vous en amont sur le plan financier en estimant vos possibilités, en faisant inspecter le bien immobilier et en envisageant toutes les situations possibles (remboursement hypothécaire). Et n’oubliez pas : votre coup de cœur est ce qu’il y a de plus important !