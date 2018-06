Les matériaux à privilégier pour une cuisine haut de gamme

Article commandité

Que ce soit pour les armoires ou les comptoirs, il existe une large panoplie de matériaux à préférer si vous souhaitez obtenir un rendu haut de gamme. Les travaux de rénovation d’une cuisine concernent, dans 70% des cas, une volonté de changement ou de perfectionnement décoratif. Pour rendre votre cuisine plus tendance et surtout haut de gamme, certains matériaux sont à privilégier plus que d’autres ! Petit tour d’horizon des incontournables pour refaire votre cuisine.

Matériaux durables ou esthétiques ?

Commencez par les matériaux que vous n’utiliserez pas : exit la mélamine et le polyester, les matériaux les plus abordables du marché de la cuisine. Si leur pose ou les formes peuvent donner un aspect subtilement élaboré, ils s’érodent vite avec le temps.

Pour concilier durabilité et esthétisme dans votre cuisine, le combo thermoplastique pour les armoires, et marbre pour les comptoirs reste incontournable. Le thermoplastique, bien que le nom puisse effrayer à première vue, consiste en une superposition de feuilles de bois fin et de PVC. Cet assemblage a non seulement des vertus esthétiques, mais aussi durables. Autre avantage de ce combo : une grande facilité d’entretien, qui rendra votre grand ménage de printemps d’autant plus agréable !

Misez sur un design contemporain et chaleureux

On pourrait vous donner des conseils pour la rénovation d'une cuisine ancienne et le principal serait : faites du neuf avec de l’ancien ! En effet, aujourd’hui, il n’est pas difficile de trouver des matériaux avec imitation bois, ou bien de recycler votre vieux bois massif pour les transformer en véritable œuvre d’art. Diversité des formes, des couleurs, des nuances : il n’y a que des avantages à opter pour du bois.

D’ailleurs, rien de tel que les produits naturels pour une cuisine haut de gamme et contemporaine, voire rustique, en fonction de vos envies. Les principaux matériaux en bois utilisés sont :

L’érable

Le merisier

Le bois massif

Le chêne

Le pin

L’acajou

Chacun de ces bois possède des vertus spécifiques, en matière de solidité, de résistance dans le temps ou d’entretien. Facile à nettoyer, ils ne s’égratignent pas et offrent de belles finitions. Le bois laqué est d’ailleurs de plus en plus présent sur les armoires des cuisines contemporaines québécoises !

Pour les comptoirs, on ajoute d’autres éléments naturels comme du quartz travaillé (compac ou silestone) ou de la céramique : effet haut de gamme garanti ! Avec leurs finitions très étudiées, le quartz et la céramique sont aussi résistants dans le temps. Pour donner un aspect plus champêtre à votre cuisine, optez plutôt pour des plans de travail en granit, un matériau des plus naturels.

Une nouvelle tendance pour votre cuisine : le surfaçage

Plus besoin de changer l’ensemble de votre cuisine ou de remplacer vos armoires, grâce à la technique du surfaçage. En quoi cela consiste-y-il ? Si votre cuisine est abîmée ou défraîchie, cela permet de faire d’importantes d’économies, sans pour autant lésiner sur la qualité du travail.

Rapide, efficace et personnalisable, cette technique vous permettre d’exprimer vos envies, presque à l’infini. Alors, certes, vous gardez le même style et ce n’est que de la réparation et non du remplacement par du neuf, mais c’est une solution qui convient à beaucoup de jeunes familles : cela vous permet d’avoir une cuisine à la pointe de la mode, sans vous ruiner.

Les matériaux pour rénover votre cuisine et lui donner un aspect haut de gamme sont nombreux, à commencer par le marbre, le bois ou encore le granit. Trouver la combinaison idéale pour donner à votre cuisine une touche classieuse relève de vos goûts : à vous de trouver ce qui sera le plus pratique, le plus économique, ou le plus esthétique !