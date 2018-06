Article commandité

Il est vrai que l’on imagine plus facilement un adolescent ou une adolescente avec de l’acné, ce que l’on appelle plus communément les « points noirs », ces manifestations cutanées disgracieuses qui « gâchent l’adolescence ». Justement, c’est là le point commun avec l’adulte : c’est une situation vécue difficilement, à laquelle il existe pourtant des solutions. Retour sur les particularités de l’acné chez l’adulte.

L’acné chez l’adulte, différente de l’acné adolescente ?

À première vue, l’acné chez l’adulte partage des caractéristiques avec l’acné adolescente (qui concerne les moins de 18 ans) :

Une manifestation cutanée qui consiste en des boutons inflammatoires, légers ou importants

Une localisation identique, principalement sur le visage et le cou pour les femmes, le haut du dos et le cou chez les hommes

L’acné adulte correspond au même problème adolescent : ce sont les glandes sébacées qui obstruent les pores, en raison d’un excès de sébum. Pour autant, et pour des raisons diverses, l’acné chez l’adulte est généralement moins « profonde » que l’acné adolescente, et aussi moins agressive. Un traitement en surface peut aider à résorber cela.

Avec un traitement approprié, vous pourrez agir jusqu’à la racine des boutons et les faire disparaître complètement. C’est en cela que l’acné chez l’adulte est totalement différente de l’acné chez l’adolescent : vous n’avez pas à désespérer de les voir réapparaître sans arrêt !

Pour information, 41% des femmes québécoises de plus de 25 ans ont déjà eu une poussée d’acné occasionnelle, régulière pour certaines. Chez les hommes, on compte trois fois moins de concernés (quels chanceux !). Cela n’empêche en rien que les causes de l’acné adulte touchent hommes et femmes confondus.

Les causes fréquentes de l’acné adulte

Si certaines personnes ont des prédispositions à faire de l’acné (lorsque le terrain familial y est favorable, de même que les antécédents), les causes chez l’adulte peuvent fortement varier :

Une poussée hormonale, comme c’est le cas chez les femmes avant les menstruations

L’utilisation de produits de beauté ou de médicaments inappropriés, qui favorisent l’apparition de boutons

La pollution, qui empêche la peau de respirer

Le stress, qui génère des excès de sébum sur la peau

Parfois, ce sont d’autres causes plus communes, comme le fait qu’un pore de la peau soit bouché et empêche l’apparition des poils, ou encore, lorsqu’une prolifération de bactéries responsables de l’inflammation est observée (la transmission est rendue facile, et la moindre agression extérieure peut favoriser cette propagation).

S’il est important de trouver la cause de l’acné chez l’adulte, c’est bien pour trouver le traitement approprié.

Comment y remédier ?

Rassurez-vous : les solutions pour le traitement de l'acné chez l'adulte existent et sont au nombre de trois. Il faut y avoir recours selon :

Le niveau d’agressivité de l’acné

La couleur et la douleur provoquée par les boutons

Leur fréquence d’apparition (régulièrement, constamment)

Voici les traitements généralement proposés :

Les traitements dits oraux, comme les antibiotiques ou les dérivés du zinc

Les traitements dits locaux, comme les crèmes ou lotions à appliquer à fréquence régulière

Les traitements naturels, comme les huiles essentielles ou l’aromathérapie, qui conviennent bien pour les peaux à acné légère

N’oubliez pas qu’une combinaison de ces trois traitements peut être envisagée. Il est préférable de consulter un dermatologue avant toute décision de traitement. Il n’existe qu’un pourcentage minime de cas sévères (inférieur à 1%), pour lequel un traitement chirurgical sera recommandé.

L’acné chez l’adulte étant une question esthétique plus que de santé, il faudra alors consulter un chirurgien plasticien ou un dermatologue spécialisé pour entrevoir d’autres solutions.

L’acné chez l’adulte est donc bien spécifique, mais peut avoir des causes, des facteurs et des origines diverses selon les personnes. Les femmes sont plus touchées, mais les hommes connaissent également cela. Pour y remédier, il existe des solutions naturelles ou des traitements médicamenteux efficaces !