Les nouvelles technologies dans les traitements dentaires

Article commandité

Au fil des ans, la médecine dentaire, comme bien d’autres disciplines, ne cesse d’évoluer. Et c’est tant mieux, puisque cela a pour effet de rendre plus efficaceset disponibles les traitements dentaires et de permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier des bienfaits des nouvelles technologies qui font leur apparition sur le marché.

Voici un survol des nouvelles technologies dont vous pourriez également bénéficier en matière de soins dentaires prodigués par une clinique dentaire.

Les traitements invisalign

Fabriqués par Align Technology, les traitements invisalign sont des traitements permettant de corriger la position des dents, de manière ultra-efficace et presque invisible. En effet, contrairement aux boîtiers métalliques traditionnels, les boîtiers des traitements invisalign sont transparents et déplacent les dents à la perfection par l’entremise d’une série de mouvements très contrôlés. Les invisalign sont uniques à chaque patient et sont conçus sur mesure. Ainsi, les résultats sont non seulement très esthétiques, mais également très précis.

Les boîtiers sont remplacés à toutes les deux semaines jusqu’à ce que les dents aient atteint la position souhaitée, que l’on a pu visionner, au préalable, grâce à une technologie ultrasophistiquée, sur ordinateur.

Les blanchiments de dents

Les blanchiments de dents sont une autre technologie qui s’est développée au cours des dernières années. Il est maintenant possible, grâce à diverses techniques, de faire pâlir la couleur de ses dents et de leur faire retrouver une blancheur éclatante.

Il existe plusieurs traitements possibles, en général classés en deux catégories : les traitements en clinique et ceux à la maison. Les deux formes de traitement consistent à appliquer un gel sur les dents, par l’entremise de gouttières à la maison, et directement sur les dents, en clinique dentaire. Dépendant de la couleur désirée, les traitements à la maison dureront environ deux semaines, tandis qu’en clinique, ils peuvent être réalisés en une ou deux séances.

Les implants dentaires

Autre merveille qui permet aux personnes à qui il manque des dents de retrouver un sourire d’apparence naturelle : les implants dentaires. Consistant en une racine en titane que l’on installe dans la gencive pour remplacer celle de la dent naturelle, l’implant est une alternative aux ponts ou encore aux prothèses partielles. La racine artificielle est ensuite recouverte d’une dent artificielle et c’est ainsi que cette dernière est maintenue dans la bouche. Le principal avantage des implants est qu’ils sont confortables et donnent des résultats naturels.

Bref, avec toutes les technologies qui ont vu le jour sur le marché, il est plus que jamais facile de retrouver un beau sourire d’apparence saine. Quelle que soit la raison pour laquelle vos dents sont croches, manquantes ou encore jaunes, vous avez la possibilité de remédier à toutes ces situations en ayant recours à diverses technologies dans le domaine dentaire.

Avec toutes ces merveilles qui ne cessent de se développer, la dentisterie ne cessera de s’améliorer et d’offrir la possibilité à tout le monde d’avoir des dents en santé et un sourire digne des stars du cinéma en tout temps.

Pour en savoir plus sur les possibilités qui s’offrent à vous en matière de soins dentaires, renseignez-vous sur les traitements offerts dans votre clinique dentaire.